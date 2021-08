Po ročnej pauze sa v septembri uskutoční 363. Radvanský jarmok

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) – Jeden z najstarších slovenských jarmokov, 363. Radvanský jarmok v Banskej Bystrici, sa uskutoční v dňoch 10. až 12. septembra a jeho hlavnou témou bude včelárstvo, mágia a ľudové liečiteľstvo. Vlani ho z dôvodu šírenia pandémie nového koronavírusu museli zrušiť. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„Oddelenie kultúry pripravuje niekoľko variantov, aby sa mohol uskutočniť a potešiť tak stovky návštevníkov. Jarmok bude sprevádzať pestrý kultúrny program vo viacerých lokalitách a nádvoriach centra mesta pod Urpínom s prihliadnutím na potrebné epidemické opatrenia,“ zdôraznila Marhefková s tým, že so stánkami s občerstvením a zábavnými atrakciami umiestnenými na mestských pozemkoch sa nepočíta.



Na Námestí SNP má dominovať Trh remesiel s majstrami remeselníkmi, ktorí sú už neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia dlhé roky. Jarmočné dobroty a nápoje by mal v zmysle platných opatrení zastrešiť Cech hostinských a ďalšie prevádzky fungujúce v centre mesta či v širšom okolí.



„Radvanský jarmok bol odjakživa spojený s tradíciami a remeslami, na čom chceme stavať i v súčasnosti. Uvedomujeme si, že návštevníci majú radi atmosféru podujatia aj vďaka tradičným dobrotám, preto veríme, že členovia Cechu hostinských budú ústretoví a zaradia do svojej ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto chvíli nevieme predpovedať, aké opatrenia budú platiť v septembri. Napriek tomu verím, že trojdňový Radvanský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj uskutočniť a všetci si ho užijeme,“ konštatoval primátor Ján Nosko.



V priaznivom prípade bude Trh remesiel s tradičnými vareškami, medovníkmi, cukrovinkami či šperkami pre návštevníkov k dispozícii 10. septembra od 10.00 do 20.00 h a v ďalšie dni od 9.00 h. Všetky informácie budú postupne pribúdať na www.banskabystrica.sk.