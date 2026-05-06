Po ročnej prestávke sa tento rok uskutočnia Zámocké hry zvolenské
Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo.
Autor TASR
Zvolen 6. mája (TASR) - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene po ročnej prestávke tento rok pripravuje 51. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Uskutoční sa od 5. do 16. júna, bude však v menšom rozsahu. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.
Dodala, že ZHZ pripravujú po dôkladnom zvážení. Podľa nej divadelné predstavenia na zámockom nádvorí nebude tento rok možné uviesť. „Obmedzený a menší rozsah programu súvisí s financovaním tohto podujatia,“ objasnila s tým, že zúžili program a zrušili väčšinu plánovaných zahraničných divadiel a účinkujúcich. DJGT zdôrazňuje, že festival sa tento rok uskutoční vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je jeho zriaďovateľom. Valentínyová podotkla, že divadlo rokuje o podpore a spolupráci aj s ďalšími partnermi.
Ako ďalej uviedla, program Zámockých hier zvolenských pripravili s dôrazom na zachovanie kvality, dostupnosti a atmosféry festivalu. „Je skoncipovaný tak, aby priniesol atraktívne zážitky pre rôznorodé festivalové publikum,“ priblížila. Doplnila, že ponúkne divadelné inscenácie, koncert, výstavu, prezentáciu mladých tvorcov a ďalšie aktivity. Viaceré sa budú konať v priestoroch mesta pod holým nebom. Program ZHZ nájdu záujemcovia na ich oficiálnej stránke.
Minulý rok sa festival neuskutočnil pre rekonštrukciu DJGT. Organizátori informovali, že práce v divadle a oklieštené zázemie neumožnili pripraviť festival v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie o viac ako 60 percent, získal BBSK viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy.
Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské sa roky uskutočňuje v júni. Počas svojej existencie sa stal súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen.
