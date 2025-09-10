< sekcia Regióny
Po ročnej prestávke sa uskutočnia Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Autor TASR
Trnava 10. septembra (TASR) - Celoeurópske podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) po ročnej prestávke slávnostne otvoria v stredu v Synagóge v Trnave o 18.00 h. Začne sa tak séria poučných, ale aj zábavných podujatí. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) o tom informoval na svojom webe.
Hlavnou témou je záujem o európske stavebné pamiatky pod heslom Architektonické dedičstvo v súvislosti s 50. výročím Európskej charty architektonického dedičstva (1975) a 40. výročím Dohovoru Rady Európy o ochrane architektonického dedičstva (Granadský dohovor, 1985).
Podľa kraja sú ochrana a zachovanie tohto dedičstva nevyhnutné a často náročné. „Preto chcú Dni európskeho kultúrneho dedičstva prispievať k zvyšovaniu povedomia o regionálnom architektonickom dedičstve, aby informovaná verejnosť sama prispievala k jeho ochrane a zveľaďovaniu,“ doplnil.
Podujatia Západoslovenského múzea v Trnave sa týkajú jeho sídiel - Kláštora klarisiek a Kostola Nanebovzatia Panny Márie, Múzea knižnej kultúry a Domu hudby, ale aj Kláštora Sv. Kataríny v Dechticiach. Knižnica Juraja Fándlyho zase predstaví trnavskú mestskú časť Vozovka aj svoje priestory navrhnuté slovenským architektom Milanom M. Harmincom.
Galéria Jána Koniarka ponúkne dva dni otvorených dverí v Synagóge - Centre súčasného umenia a v Kopplovej vile. Krajský pamiatkový úrad vytvoril podujatie Po stopách prechodu frontu cez Trnavu v roku 1945.
Mesto Trnava napríklad sprístupní Západné krídlo radnice - mestské väzenie. Nádvorie neogotického kaštieľa v Galante a kaštieľ Jablonica budú v rámci DEKD hostiť burzy starožitností. V kaštieli a parku v Seredi sa uskutoční zážitkové podujatie.
Záhorské múzeum v Skalici pripravilo deň otvorených dverí vo svojich stálych expozíciách s voľným vstupom. Vstup bude voľný aj do Holíčskeho zámku.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa na Slovensku konajú od roku 1993. V roku 2025 sa podarilo v rámci celého Slovenska priniesť vyše 130 podujatí. Medzi partnerov patrí Ministerstvo kultúry SR, Samosprávne kraje Slovenska SK8, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Národný Trust či mesto Trnava.
