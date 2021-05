Po rokoch objasnili lúpež v Sobranciach, pomohla databáza DNA

Sobrance 19. mája (TASR) – Polícia v Michalovciach objasnila prípad lúpeže, ku ktorej došlo v závere roka 2010 v meste Sobrance. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, stalo sa tak vďaka záznamom o DNA páchateľa.



Lúpež sa odohrala pár dní pred vianočnými sviatkami v jednom zo sobranských rodinných domov. "Vtedy 32-ročný Andrej vykopol vchodové dvere, vošiel dnu do domu, kde bezdôvodne do oblasti tváre fyzicky napadol vtedy 96-ročnú majiteľku domu, ktorá po údere spadla na zem," priblížila Ivanová s tým, že pod hrozbou násilia, s kovovým predmetom v ruke, následne získal od dcéry majiteľky domu finančnú hotovosť vo výške 30 eur a rôzne potraviny. Andrej si z miesta činu odniesol aj mobilný telefón. Majiteľke domu tak okrem zranení spôsobil škodu spolu vo výške 125 eur.



"Vďaka kvalitne zaisteným stopám na mieste činu bezprostredne po spáchaní skutku a ich následným uložením v indexoch DNA profilov, bolo možné aj po rokoch dôveryhodne stotožniť osobu páchateľa skutku, ktorý sa k jeho spáchaniu po rokoch priznal," doplnila Ivanová.



Michalovský vyšetrovateľ po zhromaždení a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov obvinil dnes už 42-ročného Andreja zo zločinu lúpeže, prečinu porušovania domovej slobody a prečinu ublíženia na zdraví a zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. "V prípade dokázania viny mu hrozí sedem až 12 rokov za mrežami," uzavrela hovorkyňa.