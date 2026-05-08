Po rokoch obnovuje činnosť dobrovoľný hasičský zbor v P. Bystrici
Autor TASR
Považská Bystrica 8. mája (TASR) - Po desaťročiach trvajúcej prestávke obnovuje v Považskej Bystrici svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Kým v prímestských častiach Považskej Bystrice dobrovoľné hasičské zbory dlhodobo spoľahlivo fungujú, priamo v meste roky chýbal. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia považskobystrickej radnice Miluša Kollárová.
Najstaršia písomná zmienka o DHZ Považská Bystrica pochádza z roku 1875, v minulom roku si mesto pripomenulo 150. výročie od jeho založenia.
„Prvým hasičským zborom na území dnešného okresu Považská Bystrica bol DHZ Považská Bystrica, ktorý mal kedysi 83 členov. Hoci sa počas prvej svetovej vojny väčšina hasičských zborov rozpadla, DHZ Považská Bystrica bol výnimkou. Založený bol opäť v roku 1915, ostatné začali vznikať až po skončení vojny,“ priblížil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
DHZ aktuálne pôsobia v považskobystrických mestských častiach Dolný a Horný Moštenec, Milochov, Podvažie, Považské Podhradie, Považská Teplá, Praznov, Šebešťanová a Zemiansky Kvašov. Spolupráca s mestom je podľa Janasa výborná, okrem zásahovej činnosti sa venujú aj prevencii.
Prvým krokom k opätovnému vzniku DHZ Považská Bystrica bola podľa predsedu územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Považská Bystrica Martina Opoldíka marcová ustanovujúca schôdza.
„Začali sme od nuly tak ako kedysi naši predkovia. Aby sme mohli fungovať ako aktívny dobrovoľný hasičský zbor, najskôr musíme vybaviť potrebné náležitosti. Momentálne je nás šesť, budeme radi, ak sa k nám pridajú ďalší. Vediem hasičský krúžok v základnej škole, tam nám rastú nasledovníci,“ pripomenul Opoldík.
