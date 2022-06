Mesto Nitra začne s rekonštrukciou lávky nad železnicou stanicou

Nitra 1. júna (TASR) – Nitrianska radnica finišuje s prípravami rekonštrukcie lávky, ktoré vedie ponad trať pri železničnej stanici a spája mestskú časť Čermáň s centrom mesta. O opravu frekventovaného premostenia sa pokúšalo už predchádzajúce vedenie mesta, pre rôzne komplikácie a prieťahy sa však rekonštrukcia neustále odkladala.



Mesto v týchto dňoch oznámilo podpis zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Tie by mali trvať deväť mesiacov. Náklady na investíciu dosiahnu podľa mestského úradu sumu 671.711 eur.



Lávka je už niekoľko rokov v zlom technickom stave. V rámci stavebných prác sa na nej vymení schodisko, priečniky a stuženie. "Zároveň na nej pribudne výťah, ktorý bude pre obyvateľov a návštevníkov mesta najzásadnejšou zmenou k lepšiemu. Súčasťou investície je aj bezbariérová rampa na strane od Čermáňa a nové osvetlenie pre väčšiu bezpečnosť," pripomenul magistrát.



Skôr ako stavebník začne so samotnými prácami, musí mesto ešte získať schválenie technologického postupu zo strany Železníc Slovenskej republiky. "To by malo byť potvrdené v priebehu najbližších týždňov," doplnila radnica.