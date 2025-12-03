< sekcia Regióny
Po roku budú pod Poľanou opäť koledníci, pripravujú aj vianočný jarmok
Od 19. do 21. decembra budú Vianoce aj v Chalúpke dedka Večerníčka na amfiteátri v Detve.
Autor TASR
Detva 3. decembra (TASR) - Vianočný jarmok, koledníci, zabíjačka i akcie vo Vagačovom dome sú súčasťou adventného obdobia pod Poľanou. Príchod Mikuláša Detvania oslávia rozsvietením stromčeka pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča v piatok 5. decembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Detva Milan Suja.
Dodal, že od 8. do 12. decembra pripravili pre záujemcov Vianočnú dedinku pred kultúrnym domom. Súčasťou bude predaj regionálnych výrobcov a sviatočný punč. Program sa uskutoční v dome kultúry, pre ľudí budú k dispozícii vianočné kino, divadelné komédie a aj inkluzívny benefičný koncert.
Aj Vianoce vo Vagačovom dome v historickej časti Detvy prinesú kultúrny program. Séria týchto podujatí pokračuje diskusiou s Andreou Jágerovou, ktorá bude v stredu podvečer rozprávať o stridžích dňoch. Ďalej naplánovali čítanie pre deti, komorný koncert a kvíz o Detve.
Tradičný detviansky vianočný jarmok sa bude konať v sobotu 13. decembra na Námestí SNP. Návštevníci si budú môcť pozrieť napríklad aj 23. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier, vystupovať budú koledníci z Podpoľania a folklórne kolektívy z Detvy. Obdobie Vianoc pod Poľanou je totiž desaťročia späté s tradičnou prehliadkou betlehemcov. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť na Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. Aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť. Mestský úrad doplnil, že na jarmoku budú môcť ľudia ochutnať špeciality na tradičnej detvianskej zabíjačke.
Od 19. do 21. decembra budú Vianoce aj v Chalúpke dedka Večerníčka na amfiteátri v Detve. Návštevníkov čakajú vianočná atmosféra rozprávkových domčekov, postavičky z príbehov i aktivity. Podpolianske múzeum naplánovalo tvorivé dielne pre veľkých i malých. Obrázky s motívom modrotlače budú vyrábať 15. decembra.
