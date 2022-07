Po roku opäť spomínali na obete nešťastí leteckých záchranárov

Poprad 28. júla (TASR) - V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade sa vo štvrtok popoludní konala pietna spomienka na obete leteckých nešťastí záchranárskych vrtuľníkov na Slovensku spojená so svätou omšou. "Tento deň bol vybratý pri príležitosti oslavy mena Krištof, ktorý sa považuje za volací znak vrtuľníka alebo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS)," uviedla hovorkyňa Air - Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský priblížil, že každoročne si takto pripomínajú najmä obete dvoch tragických udalostí. Pri prvej z nich v júli 2015 v Slovenskom raji zahynuli všetci štyria členovia posádky vrtuľníka. Leteckí záchranári Marek Rigda, Martin Svitana a Ľubomír Majerčák spolu s náčelníkom Horskej záchrannej služby Slovenský raj Dušanom Leskovjanským šli vtedy na pomoc malému chlapcovi. "Bola to zhoda náhod, vrtuľník sa zamotal do drôtov a zrútil sa do rokliny. Boli to skúsení záchranári a nešli na to miesto prvýkrát, ťažko povedať, čo presne sa tam stalo, bol to osud," spomína Majerský.



O rok neskôr sa stala ďalšia tragédia, keď sa popradská posádka VZZS zrútila pri Banskej Bystrici. Na mieste okrem pacienta zahynul aj pilot Ján Rušin a záchranári Patrícia Krajňáková a František Bartoš.



"S úctou si dnes pripomíname ich každodennú obetavú prácu, plné nasadenie a profesionalitu, ktorou sa vždy snažili zachrániť nejeden ľudský život či zdravie. Žiaľ, ich životy vyhasli práve pri plnení tohto poslania a osud im nedoprial viac pomáhať," dodáva Hopjaková. Vo VZZS aktuálne pracuje 76 leteckých záchranárov.



Majerský ocenil, že sa takáto spomienka koná každý rok. "Vďaka tomu sa títo ľudia dostanú do povedomia verejnosti, aby sa zvýraznil ich prínos, no zároveň, aby sme ukázali, že sme na nich nezabudli. Hoci ich pracovnú pozíciu obsadil niekto iný, ich príbeh a život sa nedá ničím nahradiť a chýbajú veľmi nám všetkým aj svojim rodinám," skonštatoval Majerský. Podobných leteckých nešťastí sa podľa neho na Slovensku nestáva veľa, zhodou okolností sa však v tom období stali dve v relatívne krátkom čase po sebe. "Bolo to veľmi náročné obdobie a my veríme, že sa už nikdy nebude opakovať," uzavrel Majerský.