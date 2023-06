Po roku sa do Banskobystrického kraja vracia Týždeň čítania deťom

Zvolen 19. júna (TASR) - Do vybraných slovenských miest sa opäť po roku vracia podujatie Týždeň čítania deťom. Zástupcovia kultúrnej obce, ale aj verejnej správy či samotní spisovatelia budú čítať z diel slovenskej i zahraničnej literatúry žiakom materských a základných škôl vo Zvolene, Banskej Bystrici, v Očovej a v Kremnici.



Ako pre TASR uviedla Viera Kučerová zo združenia Celé Slovensko číta deťom, ktoré za podujatím stojí, túto aktivitu, ktorej cieľom je rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi dospelými a deťmi prostredníctvom knihy a spoločného čítania s mottom Čítajme deťom 20 minút každý deň, robia už 11 rokov. "Tento rok je to navyše bez akejkoľvek podpory. Rozhodli sme sa však, že ho napriek tomu budeme realizovať, a to vo vlastnej réžii, lebo si myslíme, že takéto projekty sú potrebné a zmysluplné," pripomenula.



Čítanie veľkých malým je podľa nej o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký človek potrebuje. "Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier," zdôraznila organizátorka.



Prvé čítanie bolo v pondelok v SNG na Zvolenskom zámku. Podujatie pokračuje v utorok 20. júna o 13.00 h v Základnej škole pri Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, v stredu 21. júna o 9.30 h vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, vo štvrtok 22. júna o 10.00 h v Kultúrnom dome v Očovej.



Týždeň čítania deťom zakončí prezentácia ukážok z kníh pre deti v Knižnici Jána Kollára v Kremnici so začiatkom o 10.00 h.