Po roku sa do Spišskej Novej Vsi vracajú živé sochy

Spišská Nová Ves 28. júla (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi zaplní v piatok a sobotu (29. 7.) galéria živých sôch, predstavia sa v nej známe osobnosti, povolania či rozprávkové bytosti. Už po siedmy raz sa totiž na Spiši koná festival Živé sochy. Jeho organizátor a autor Radovan Michalov uviedol, že tento rok sa na živú sochu premení aj hokejová legenda Jozef Golonka či tanečník Miňo Kereš.



"Je to jediný festival na Slovensku, kde môžete stretnúť desiatky živých sôch a pouličných umelcov presne tak, ako na známej ulici La Ramba v Barcelone," upozornil Michalov. Tento rok sa domáci aj zahraniční návštevníci môžu tešiť okrem iného aj na neobyčajnú sochu, ktorá vznikne podľa predlohy ikonického obrazu maliara Reného Magritta "Syn muža". Zaujímavosťou bude podľa organizátorov aj dvojica sôch "turisti v Slovenskom raji" či živé sochy pod názvom "Rodinka Kvetináčov" od umeleckej skupiny Big Names.



Košický samosprávny kraj podujatie finančne podporil prostredníctvom programu Terra Incognita, jeho predseda Rastislav Trnka skonštatoval, že umelci stvárňujúce živé sochy si zaslúžia obdiv. "Ich schopnosť zotrvať bez pohybu a prezentovať sa ako neživý objekt, si vyžaduje trpezlivosť," dodal.



Organizátori pripravili na dvoch pódiách aj bohatý sprievodný program, festival otvoria bubeníci zo zoskupenia Campana Batucada. Svoju tvorbu viackrát predstaví hudobná kapela Follow so zameraním na coververzie známych domácich a zahraničných skladieb a so svojím klavírnym sólom vystúpi aj Martina Louma. Predvedú sa tiež profesionálni tanečníci KRS Movement a divadlá Hoki Poki a ŠiBe či Ukulele Duo. Okrem gastronomickej zóny bude pripravený priestor aj pre deti.



"Festival patrí medzi veľmi obľúbené podujatia celoslovenského významu. Jeho organizátor si aj napriek vysokej návštevnosti vždy dáva záležať, aby každý rok priniesol novinku, ktorá pritiahne na Spiš ešte viac turistov. Najväčším lákadlom je vždy nová socha a tento rok ich bude hneď niekoľko," upozornila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Jurková Vargová.