Trolejbusy po Šancovej opäť premávajú, v meste si vodiči postoja

Bratislava 22. marca (TASR) – Po Šancovej ulici v Bratislave opäť premávajú trolejbusy. Ich premávka bola ráno pozastavená pre zrážku dvoch trolejbusov a spadnuté trolejové vedenie. "Vozidlá boli zhruba od 7.58 h postupne zaraďované do premávky v zmysle platných grafikonov," uviedla pre TASR hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.



Odklon sa týkal liniek 64, 201, 204 a 209, ktoré nepremávali v úseku medzi Zimným štadiónom Ondreja Nepelu a Hlavnou stanicou. Ich trasa bola dočasne pozmenená. Na uvedených linkách však boli nasadené aj náhradné autobusy po riadnych trasách.



Na bratislavských cestách i vstupoch do hlavného mesta však treba naďalej počítať so zdržaniami. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Do 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici Svornosti a na Popradskej ulici, 15 minút na Záhradníckej v smere do centra a desať minút z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu a tiež na Račianskej ulici smerom do mesta.



Od desiatich do 20 minút si vodiči postoja aj v kolónach pri vstupe do Bratislavy. Týka sa to D2 za Stupavou, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, z Čiernej Vody a Vajnôr, v Moste pri Bratislave, za Studeným a Miloslavovom smerom do Bratislavy i v Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy.