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Po siedmich rokoch sa do obce Podhorie vracajú Folklórne slávnosti
V sobotu sa hlavný program začne popoludní o 14.00 h pásmom „Od koreňa po kvet“ v úprave a réžii Jána Pivolusku, pôvodom z Očovej.
Autor TASR
Podhorie 23. júna (TASR) - Po siedmich rokoch sa do obce Podhorie v okrese Banská Štiavnica vrátia Folklórne slávnosti, ktoré ponúknu bohatý program. Starostka Dana Lóžiová informovala, že obec si tento rok zároveň pripomína 50. výročie prvého ročníka slávností, ktorý sa konal v roku 1976. Slávnosti sa uskutočnia v areáli amfiteátra v piatok a sobotu (26. - 27. 6.).
„Už v piatok podvečer otvoria miestni sympatizanti folklóru z obce, členovia folklórnej skupiny Podhorčan, slávnosti spevmi i tancom,“ uviedla starostka s tým, že po nich bude nasledovať vystúpenie hosťa festivalu - folklórneho súboru Partizán z Banskej Bystrici.
V sobotu sa hlavný program začne popoludní o 14.00 h pásmom „Od koreňa po kvet“ v úprave a réžii Jána Pivolusku, pôvodom z Očovej. Diváci sa budú môcť podľa Lóžiovej pokochať krásou slovenských zvykov, spevov a tancov v podaní viacerých hostí z blízkeho aj vzdialenejšieho regiónu.
Počas celého sobotného dňa budú v areáli sprievodné podujatia, ako remeselný dvor, detské tvorivé dielne či fotokútik. Pripravené je aj divadelné predstavenie pre deti v podaní bábkového divadla Concordia. Zaujme aj výstava krojov a fotografií s názvom Korene, ktorú zastrešuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a výstava fotografií približujúca päťdesiat rokov Folklórnych slávností v Podhorí.
„Už v piatok podvečer otvoria miestni sympatizanti folklóru z obce, členovia folklórnej skupiny Podhorčan, slávnosti spevmi i tancom,“ uviedla starostka s tým, že po nich bude nasledovať vystúpenie hosťa festivalu - folklórneho súboru Partizán z Banskej Bystrici.
V sobotu sa hlavný program začne popoludní o 14.00 h pásmom „Od koreňa po kvet“ v úprave a réžii Jána Pivolusku, pôvodom z Očovej. Diváci sa budú môcť podľa Lóžiovej pokochať krásou slovenských zvykov, spevov a tancov v podaní viacerých hostí z blízkeho aj vzdialenejšieho regiónu.
Počas celého sobotného dňa budú v areáli sprievodné podujatia, ako remeselný dvor, detské tvorivé dielne či fotokútik. Pripravené je aj divadelné predstavenie pre deti v podaní bábkového divadla Concordia. Zaujme aj výstava krojov a fotografií s názvom Korene, ktorú zastrešuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a výstava fotografií približujúca päťdesiat rokov Folklórnych slávností v Podhorí.