Po silnej búrke vyhlásili v obci Rokycany mimoriadnu situáciu

Rokycany 2. júna (TASR) - V obci Rokycany v okrese Prešov vyhlásili v pondelok po popoludňajšej búrke mimoriadnu situáciu. Pre TASR to potvrdil starosta obce Róbert Šoltis s tým, že približne desať domov v miestnej osade je aktuálne neobývateľných.



„Skúšame teraz vyriešiť ubytovanie, suché oblečenie a aj nejakú vodu, tiež musíme uvoľniť mosty, keďže sú zatarasené a hlásia ďalší dážď. Bola to naozaj dosť veľká voda, prehnala sa osadou, ale aj ďalšou časťou našej obce,“ priblížil starosta.



Voda podľa miestnych splavila aj niekoľko áut. „Všetko máme zaplavené, švagrinej zobralo aj auto, nemáme kde spať, všetko nám vzala voda, aj mne museli pomáhať, aby som sa z domu dostala. Bolo to veľmi rýchle, asi hodinu to trvalo, začalo to okolo 19.00 h, voda sa valila zhora celou ulicou,“ priblížila pre TASR miestna obyvateľka Monika Gaborová.



Miestny dobrovoľný hasič doplnil, že v osade zaplavilo viacero domov. „Vyťahovali sme aj rómskych občanov, ktorí boli uviaznutí vnútri, zranení ale neboli,“ dodal.