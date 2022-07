Po strate či odcudzení cestovného pasu sa za vydanie nového platí viac

Bratislava 24. júla (TASR) - Po strate alebo odcudzení cestovného pasu sa za vydanie nového vyberá zvýšený správny poplatok. Oslobodení od poplatku sú len občania, ktorí policajnou správou doložia, že cestovný pas im bol odcudzený násilím. Upozornila na to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Podľa informácií na webe Ministerstva vnútra SR môže byť poplatok dvoj- až desaťnásobný v závislosti od toho, o koľkú stratu išlo.



"Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo," pripomenula Bárdyová. Neohlásenie straty, odcudzenia, poškodenia alebo zneužitia cestovného pasu sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu až do výšky 331 eur.



Ak sa predkladá pri ohlásení doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je potrebný aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.



V prípade, že v zahraničí občan nemá iný platný cestovný doklad na návrat na Slovensko, treba požiadať zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného. "Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, občan požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu Európskej únie," doplnila hovorkyňa.