Po Strednici a Štrbskom Plese otvárajú sezónu aj v Bachledovej doline

Ždiar 6. decembra (TASR) - Po lyžiarskych strediskách Ždiar - Strednica a Štrbskom Plese čoskoro otvorí sezónu ďalšie v tatranskom regióne. Od piatka (8. 12.) budú mať lyžiari k dispozícii aj zjazdovky v Bachledka Ski & Sun v Bachledovej doline. Marketingový manažér strediska Michal Rusiňák informoval, že novinkou blížiacej sa zimnej sezóny je nové tréningové centrum, ktoré slúži najmä členom lyžiarskych klubov.



"Nová zjazdovka je pomenovaná po bratoch Otta a Vlada Krajňákovcoch. Jej dĺžka presahuje 920 metrov a prevýšenie 212 metrov. Otto Krajňák je držiteľom krištáľového glóbusu za víťazstvo vo Svetovom pohári veteránov a niekoľkonásobný majster sveta kategórie Masters," objasnil Rusiňák. Počas nachádzajúceho víkendu bude v prevádzke 10-miestna kabínková lanovka Bachledka, štvorsedačka Jezersko a aj Hrebeň, otvorené budú zjazdovky Slalomák, Majstrák a Hrebeň. "Stredisko bude od pondelka do štvrtka zatvorené, v dennej prevádzke budeme od 15. decembra," upozornil Rusiňák. Do strediska je prístup z Bachledovej doliny, Malej Frankovej a Jezerska. V plnej prevádzke tam majú lyžiari k dispozícii 8,5 kilometra zjazdových tratí s rôznym stupňom náročnosti.



Rusiňák dodal, že počas zimy chystajú večerný program Čarovná krajinka. Vždy v stredu, piatok a sobotu sa môžu návštevníci prejsť aj po Chodníku korunami stromov, ktorý je osvetlený svetelnou reťazou dlhou až 1234 metrov. Pred vstupnou bránou do strediska je svetelná expozícia a pre milovníkov sánkovania je k dispozícii 2,5 kilometra dlhá trať. Počas sezóny chystajú v stredisku aj hudobný program, snežné párty či koncerty ľudovej hudby.



Okrem zjazdových tratí sú pod Belianskymi Tatrami k dispozícii aj bežecké trate či trasy pre skialpinistov. Pre nich vyznačili novú skialpovú trasu z Bachledovej doliny na vrchol Spišskej Magury. "Upravujeme v spolupráci s Bachledkou celkovo 18,5 kilometra dlhú bežkársku trasu na hrebeni Spišskej Magury. Na Strednici pripravíme počas sezóny tri okruhy v dĺžke šesť kilometrov," dodal manažér strediska Strachan Ski Center Jaroslav Strachan. Návštevníkom tiež odporúča tzv. pašerácku trasu, starý chodník, ktorým kedysi predkovia pašovali kone z Poľska. Na bežkách alebo "skialpoch" sa dá prejsť až do lyžiarskeho strediska v poľskom Jurgove.



Obe strediská sú členom skupiny Tatry Super Ski, ktorá združuje 18 lyžiarskych stredísk v Poľsku a v Tatrách s využitím jedného skipasu.