Po štvormesačnej pauze má pokračovať proces v prípade vraždy E. Valka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010.

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Po štvormesačnej pauze má pokračovať proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Termíny hlavného pojednávania sú na Mestskom súde Bratislava I naplánované na 12. a 14. mája. Predvolané majú byť dve svedkyne vrátane Valkovej exmanželky a aj znalec, ktorý vykonal pitvu Valkovho tela. Súd takisto plánuje čítať svedecké výpovede a oboznamovať znalecké posudky.

Obžalobe pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom čelí Jozef R.

Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef R. vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka za ozbrojenú lúpež v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta. Jozefa R. obžalovali v máji 2020.
