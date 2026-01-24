< sekcia Regióny
Po štvrtý raz ocenili osobnosti veterinárnej medicíny v Košiciach
Ocenenie získal aj profesor Valent Ledecký, jeden zo zakladateľov modernej veterinárskej chirurgie malých zvierat s európskym presahom.
Autor TASR
Košice 24. januára (TASR) - Po štvrtý raz odovzdali v Košiciach výročné ceny Medicus Veterinarius 2026. Určené sú popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Zuzana Bobriková informovala, že ocenenia v piatok (23. 1.) odovzdali šiestim osobnostiam.
„Prvá z cien patrí in memoriam niekdajšiemu dekanovi, rektorovi a prorektorovi Vysokej školy veterinárskej profesorovi Jánovi Lazarovi, ktorý sa špecializoval na výživu hospodárskych zvierat. Počas jeho pôsobenia bol zriadený školský revír, bažantnica, stredisko pre chov a choroby poľovnej zveri v Rozhanovciach a Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici,“ uviedla Bobriková.
Ocenenie získal aj profesor Valent Ledecký, jeden zo zakladateľov modernej veterinárskej chirurgie malých zvierat s európskym presahom. Do klinickej praxe zaviedol mnohé diagnostické a operačné postupy v oblasti stomatológie, oftalmológie, ortopédie a neurochirurgie.
Ďalší z ocenených Arpád Csörgö st. dlhé roky pôsobí v chovoch v Gabčíkove a podieľal sa aj na úspechu dánskych investorov. Zohral významnú úlohu pri vzniku Komory veterinárnych lekárov (KVL) SR v regióne Dunajskej Stredy. Počas epidémie slintačky a krívačky sa zapojil do terénnych služieb, kontroly hraničných priechodov a odberov vzoriek.
Miroslav Faga je zase priekopníkom modernej medicíny spoločenských zvierat v Trnave. Ako jeden z prvých sa začal venovať veterinárnej oftalmológii. Komoru veterinárnych lekárov zastupuje v európskych štruktúrach.
„Jozef Pokorný bol dlhé roky riaditeľom Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a vytvoril z neho modernú vzdelávaciu ustanovizeň zabezpečujúcu prvú a druhú atestáciu veterinárnych lekárov. Venuje sa aj histórii veterinárskeho lekárstva na Slovensku,“ priblížila ďalšieho z ocenených Bobriková.
Posledným laureátom je Rudolf Janto, ktorý dlhé roky pôsobí v službách veterinárnej a potravinovej správy v Banskobystrickom kraji ako riaditeľ i člen komisií pre tvorbu veterinárnej a poľovníckej legislatívy, problematiku zdravia voľne žijúcej zveri, klasického či afrického moru ošípaných a problematiky uvádzania zveriny na trh.
Ocenenia udeľujú spoločne UVLF, KVL SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
