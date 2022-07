Po surovom útoku bojuje žena v považskobystrickej nemocnici o život

Považská Bystrica 19. júla (TASR) – Považskobystrickí policajti obvinili 44-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. Po fyzickom útoku spôsobil vážne zranenia žene, s ktorou žil v spoločnej domácnosti. Tá je v kritickom stave v nemocnici. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"K napadnutiu došlo v spálni rodinného domu, kde muž pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcom slovnom konflikte napadol poškodenú, pričom ju opakovane päsťami udieral do oblasti tváre a ďalších častí tela. Útok ukončil až po príchode svojho brata, ktorý ho od ženy oddelil. Neskôr ju však mal opäť napadnúť, opakovane ju mal udierať do tela päsťami oboch rúk," uviedla polícia.



Žena utrpela viaceré fraktúry, odmietla privolanie zdravotných záchranárov. Neskôr došlo k rapídnemu zhoršeniu jej zdravotného stavu a skončila v kritickom stave v nemocnici, kde bojuje o život. Polícia útočníka zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia.



Obvinený bol podľa polície už v minulosti súdne trestaný. Skutok mal spáchať v čase podmienečného prepustenia za podobný trestný čin. Vyšetrovateľ spracuje návrh na vzatie obvineného do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí tentoraz trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.