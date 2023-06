Po takmer roku otvorili zrekonštruovanú vyhliadkovú vežu na Dukle

Vyšný Komárnik 26. júna (TASR) - Po takmer ročnej rekonštrukcii otvorili v pondelok vyhliadkovú vežu na Dukle. Jednotlivé práce ako súčasť druhej etapy boli zamerané na komplexnú obnovu a modernizáciu oboch jej vyhliadkových kupol, spolu s vyhliadkovou terasou nachádzajúcou sa na streche spodnej kupoly.



"Dá sa povedať, že dnes otvárame vyhliadkovú vežu na 90 percent dokončenú aj čo sa týka expozičnej časti pre návštevníkov. Vežu, ktorá si zaslúži vyzerať ako v 21. storočí a myslím si, že nielen výhľad, ale hlavne aj ten edukačný rozmer, IKT technológie a ďalšie veci, ktoré sme tu vybudovali, sú na to, aby sa mladí ľudia zoznámili s vojnami. S tým, čo tu prebiehalo v dvoch svetových vojnách," uviedol riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič, ktorý verí, že vežu budú navštevovať nielen domáci, ale i zahraniční návštevníci.



"Veľmi som rád a teším sa z toho, ako pekne to vyzerá. Je to moderný kultúrny stánok, naozaj moderná veža, kde ľudia môžu prísť za príjemným zážitkom, dozvedieť sa niečo o histórii a trošku aj povzbudiť, alebo teda si tak osviežiť to, čo sa učia v škole, možnože len z knižiek," doplnil minister obrany SR Martin Sklenár.



"Projekt bol výborne pripravený pánom riaditeľom a mňa presvedčil. Hneď, keď sme sa k tomu stretli prvýkrát, že to sú dobre investované peniaze," povedal na margo rekonštrukcie bývalý minister obrany Jaroslav Naď.



Hlavným cieľom obnovy veže, ktorá sa začala vlani v júli, bolo vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu oboch kupol a terasy. V týchto dňoch sa realizujú práce spojené s inštaláciou prvej časti novej expozície v interiéri hornej vyhliadkovej kupoly.



Prvá etapa rekonštrukcie a modernizácie veže bola zrealizovaná v roku 2021. "Celkové náklady v roku 2021 boli 200.000 eur. V roku 2022, horná, dolná kupola a vyhliadková terasa, viac ako 800.000 eur DPH a pilier 200.000 eur, čiže 1,2 milióna eur sme preinvestovali. Pokiaľ ide o komplet expozíciu, tak sme zatiaľ preinvestovali okolo 80.000 eur a ešte okolo 40.000 eur preinvestujeme s tým, že bude to komplet stála expozícia v troch častiach," doplnil Čaplovič.



Poslednú etapu rekonštrukcie a modernizácie veže vrátane vybudovania stálej múzejnej expozície vo vnútornej časti VHÚ plánuje v marci až máji 2024. Práce sa budú týkať vonkajšej fasády a modernizácie interiéru prízemnej časti veže. Náklady predstavujú približne 240.000 eur a podľa Čaploviča ich majú plánované v kapitálových výdavkoch na budúci rok.