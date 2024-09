Po takmer roku prichádza nová šou LaVie

Banská Bystrica 17. septembra (OTS) – Ešte pár dní a svetlo sveta uzrie ďalšia, v poradí siedma, zo série zážitkových módnych šou kreatívneho zoskupenia LaVie. Kým minulý rok bola dejiskom prehliadky parížska Champs Élysées a obdobie tridsiatych až šesťdesiatych rokov, tentoraz si organizátorky zvolili cestu po svetových metropolách, ktoré vynikajú módou, módnymi štýlmi a individualitou. Práve tú predvedú v podobe jedinečných modelov Viery Futákovej nielen dámy, ale aj páni, už 5. októbra 2024 v podzemnom parkovisku nákupného centra Europa Shopping Center v Banskej Bystrici.Tento rok sa organizátorky rozhodli ísť len do jednej módnej šou.“ hovorí Veronika Huťková.Foto: Lucia SemeníkováAni tentoraz nebude miestom prehliadky bežné mólo. Organizátorky hlavnej téme prispôsobili aj samotné miesto, podzemné parkovisko, ktoré bude opäť výzvou aj pre eventové dizajnérky Terézia Bevelaqua a Andrea Surovčíková z agentúry Madelaine. „hovoria dievčatá.Foto: Lucia SemeníkováMódna časť prehliadky je opäť v rukách a ihle módnej návrhárky Viery Futákovej, ktorá je známa svojou veľmi invenčnou tvorbou a typickým rukopisom. Perly a čipky z minulého roka vymenila najmä za menej slávnostné materiály vhodné na denné a príležitostné nosenie. „hovorí módna návrhárka Viera Futáková, ktorá hľadala inšpiráciu práve v uliciach veľkých miest. Aj preto táto módna prehliadka nebude o ucelených kolekciách, ako to bolo v minulosti, ale skôr o jednotlivcoch a rôznorodosti.“ dopĺňa. Zaujímavosťou bude aj to, že Viera Futáková opäť predstaví niekoľko modelov aj pre pánsku časť publika, pričom predvádzať ich budú známe tváre, ktoré už boli súčasťou módnej šou Letný slnovrat a Champs Élysées.Foto: Lucia SemeníkováAj tento rok bude súčasťou módnej prehliadky charitatívna aukcia. Program bude opäť bohatý na hudobné vystúpenia či iné kreatívne vstupy. A medzi predvádzajúcimi modelkami opäť nájdete aj Anastasiu Kuzminovú.Ak si chcete ešte počas jesene užiť atmosféru módnych metropol a načerpať inšpiráciu, stále máte možnosť zakúpiť si lístky prostredníctvom správy na info@laviebb.sk Kreatívny tím La Vie tvoria Viera Futáková, Veronika Huťková a agentúra Madelaine.Viac info na www.laviebb.sk