Niektoré bratislavské autobusy budú opäť premávať rýchlejšou trasou

Bratislava 13. októbra (TASR) - Po takmer roku začnú v bratislavskej mestskej hromadnej doprave premávať autobusy liniek 96, 98 a 196 opäť rýchlejšou trasou. Dôvodom je otvorenie zrekonštruovaného nájazdu z Bajkalskej ulice na Prístavný most.



"Linky 96 a 196 budú opäť obojsmerne obsluhovať aj zastávku Bosákova namiesto náhradnej zastávky Šustekova. Obsluha zastávok pri linke 98 sa nemení," spresnil Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.



Mesto Bratislava s odvolaním sa na stavebníka informovalo, že nájazd z Bajkalskej na Prístavný most má byť otvorený v stredu popoludní. DPB píše, že nájazd sa otvorí až vo štvrtok (14. 10.) ráno.



Obnova nájazdovej vetvy v smere z Bajkalskej ulice na Prístavný most bola súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz v rámci výstavby D4 a R7.



Uplynulé týždne otvorili 2,2 kilometra dlhý úsek D4 od križovatky Bratislava-Jarovce po križovatku Bratislava-Petržalka (Rusovce) a 6,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy (Prievoz). Na konci septembra sprístupnili vodičom 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Posledné úseky projektu D4/R7 sa otvárajú postupne.