< sekcia Regióny
Po úniku chemikálie v obci Hencovce nevyhlásili mimoriadnu situáciu
Na mieste zasahovalo aj Kontrolné chemické laboratórium v Jasove, pričom následná analýza vzoriek preukázala látky, ktoré súvisia s predchádzajúcou výrobou v podniku.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 7. novembra (TASR) - Po štvrtkovej (6. 11.) havárii v areáli bývalého priemyselného podniku v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou zasadal v piatok na Okresnom úrade (OÚ) krízový štáb. Ako pre médiá uviedla prednostka OÚ Monika Lešková, išlo o poškodený ventil a únik chemickej látky do havarijnej nádrže. Mimoriadnu situáciu úrady nevyhlásili.
„Po včerajšej havárii, ktorá sa stala v areáli bývalej firmy Bukóza, boli privolané záchranné zložky Hasičského a záchranného zboru. Člen SBS, ktorý stráži celý tento objekt, zistil, že uniká neznáma látka z ventilu. Celý únik však smeroval do havarijnej nádrže, takže bezprostredná hrozba pre obyvateľstvo alebo životné prostredie momentálne nehrozí,“ uviedla Lešková. Ventil, z ktorého došlo k úniku, je podľa jej slov už ošetrený a ďalší únik zatiaľ nehrozí. Príčiny havárie sa vyšetrujú, no predbežne sa predpokladá technické opotrebovanie.
Na mieste zasahovalo aj Kontrolné chemické laboratórium v Jasove, pričom následná analýza vzoriek preukázala látky, ktoré súvisia s predchádzajúcou výrobou v podniku. Prebieha aj komunikácia so správcom konkurznej podstaty o likvidácii uniknutej látky. O vývoji sú priebežne informovaní všetci dotknutí aktéri.
Spoločnosť Bukóza ukončila činnosť v decembri minulého roka. „My ako okresný úrad, najmä krízový štáb, sa situáciou v areáli zaoberáme už vyše roka. Prevádzkovateľ má zo zákona povinnosť vyčistiť nádoby s nebezpečnými látkami, no to zatiaľ nebolo splnené. Areál má viacero správcovských spoločností, ktoré sme spolu s Inšpekciou životného prostredia v Košiciach vyzvali na konanie, no bez výsledku,“ uviedla prednostka. Podľa jej slov štátne orgány nemajú voľný prístup do areálu, keďže ide o súkromný majetok.
Na krízovom štábe sa zúčastnili aj zástupcovia samospráv z regiónu. Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák situáciu označil za mimoriadne znepokojujúcu. Podľa neho hrozí, že látky, ktoré po ukončení výroby neboli odčerpané, dnes predstavujú vážne riziko pre zdravie obyvateľov aj kvalitu životného prostredia. „Vyzerá to, že tu máme ďalšiu hrozbu, ktorá sa týka rôznych častí tohto areálu a ktorá môže explodovať a spôsobiť ešte väčšie katastrofy, než aké tu boli počas fungovania fabriky,“ dodal.
Starostovia podľa neho požadujú okamžité odčerpanie látky z havarijnej nádrže a vypracovanie zoznamu všetkých nebezpečných chemikálií, ktoré sa v areáli môžu nachádzať. Z rokovania podľa neho vyplynulo, že v areáli pôsobí zrejme až päť správcovských spoločností. „Štátne orgány nemajú informácie o objemoch ani o zložení chemikálií. A ak správca nekomunikuje, štát má zviazané ruky,“ povedal Fenčák. Krízový štáb sa má situáciou v areáli zaoberať aj na budúci týždeň.
„Po včerajšej havárii, ktorá sa stala v areáli bývalej firmy Bukóza, boli privolané záchranné zložky Hasičského a záchranného zboru. Člen SBS, ktorý stráži celý tento objekt, zistil, že uniká neznáma látka z ventilu. Celý únik však smeroval do havarijnej nádrže, takže bezprostredná hrozba pre obyvateľstvo alebo životné prostredie momentálne nehrozí,“ uviedla Lešková. Ventil, z ktorého došlo k úniku, je podľa jej slov už ošetrený a ďalší únik zatiaľ nehrozí. Príčiny havárie sa vyšetrujú, no predbežne sa predpokladá technické opotrebovanie.
Na mieste zasahovalo aj Kontrolné chemické laboratórium v Jasove, pričom následná analýza vzoriek preukázala látky, ktoré súvisia s predchádzajúcou výrobou v podniku. Prebieha aj komunikácia so správcom konkurznej podstaty o likvidácii uniknutej látky. O vývoji sú priebežne informovaní všetci dotknutí aktéri.
Spoločnosť Bukóza ukončila činnosť v decembri minulého roka. „My ako okresný úrad, najmä krízový štáb, sa situáciou v areáli zaoberáme už vyše roka. Prevádzkovateľ má zo zákona povinnosť vyčistiť nádoby s nebezpečnými látkami, no to zatiaľ nebolo splnené. Areál má viacero správcovských spoločností, ktoré sme spolu s Inšpekciou životného prostredia v Košiciach vyzvali na konanie, no bez výsledku,“ uviedla prednostka. Podľa jej slov štátne orgány nemajú voľný prístup do areálu, keďže ide o súkromný majetok.
Na krízovom štábe sa zúčastnili aj zástupcovia samospráv z regiónu. Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák situáciu označil za mimoriadne znepokojujúcu. Podľa neho hrozí, že látky, ktoré po ukončení výroby neboli odčerpané, dnes predstavujú vážne riziko pre zdravie obyvateľov aj kvalitu životného prostredia. „Vyzerá to, že tu máme ďalšiu hrozbu, ktorá sa týka rôznych častí tohto areálu a ktorá môže explodovať a spôsobiť ešte väčšie katastrofy, než aké tu boli počas fungovania fabriky,“ dodal.
Starostovia podľa neho požadujú okamžité odčerpanie látky z havarijnej nádrže a vypracovanie zoznamu všetkých nebezpečných chemikálií, ktoré sa v areáli môžu nachádzať. Z rokovania podľa neho vyplynulo, že v areáli pôsobí zrejme až päť správcovských spoločností. „Štátne orgány nemajú informácie o objemoch ani o zložení chemikálií. A ak správca nekomunikuje, štát má zviazané ruky,“ povedal Fenčák. Krízový štáb sa má situáciou v areáli zaoberať aj na budúci týždeň.