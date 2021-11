Po urovnaní sporu IPSA za pozemky vyplatí Košiciam dlh 2,4 milióna eur

Košice 8. novembra (TASR) – Dohodu o urovnaní medzi mestom Košice a bratislavskou spoločnosťou IPSA, ako aj ďalšie listiny na následné právne úkony, ktoré z tejto dohody vyplývajú, podpísal košický primátor Jaroslav Polaček. Skončiť by sa tak mali dlhoročné súdne spory v kauze predaja mestských pozemkov z roku 2009, ktoré medzi sebou obe strany viedli. Informoval o tom v pondelok košický magistrát.



Spoločnosť IPSA v zmysle dohody uhradí mestu celú dlžnú sumu vo výške 2.487.454 eur s tým, že prvého pol milióna eur by malo byť zložených do notárskej úschovy do konca budúceho týždňa a následne po splnení niekoľkých zmluvne definovaných podmienok budú poukázané na účet mesta. Ďalší milión eur je IPSA povinná uhradiť do 30. júna budúceho roka. Zvyšných 987.454 eur musí firma uhradiť do 30 dní po získaní právoplatného stavebného povolenia na výstavbu priemyselného parku. Ak sa tak neudeje, zvyšné peniaze musia prísť na účet mesta najneskôr do 31. decembra 2023, uviedol magistrát.



Spoločnosť odkúpila na základe súhlasu mestského zastupiteľstva v roku 2009 nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v bývalom areáli firmy Casspos za cenu 5,02 milióna eur. Mesto predalo pozemky s rozlohou zhruba 14 hektárov a 11 objektov vo východnej časti priemyselnej zóny v blízkosti areálu oceliarní U. S. Steel pri ceste medzi Ľudvíkovým dvorom a Haniskou. Dôvodom bolo rozšírenie tamojšieho priemyselného parku. V súlade s územným plánom, ktorý v danej lokalite určuje funkcie výroby a skladov, tam mali pribudnúť spoločnosti so zameraním na strojárstvo, polohutnícku výrobu a logistiku. Podľa zverejnených predpokladov tam malo vzniknúť 1200 nových pracovných miest. Územie Industrial Park Košice-Šaca malo mať celkovú rozlohu zhruba 25 hektárov.



Vyše päťmiliónová suma za pozemky, ktorú mala spoločnosť zaplatiť mestu, bola rozdelená do niekoľkých splátok. Posledná mala prísť na účet mesta v marci 2012. Spoločnosť však zaplatila len niečo vyše polovice sumy. Mesto deklarovalo, že odvtedy jej IPSA dlží časť kúpnej ceny vo výške 2.487.454 eur, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 1.327.757 eur plus úroky z omeškania. V tejto veci sa odvtedy viedlo viacero súdnych konaní.



Začiatkom novembra došlo k podpisu dohody, ktorú v septembri odobrilo aj mestské zastupiteľstvo. Jej predmetom je urovnanie vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných strán, ktoré vznikli v súvislosti s nezaplatením časti kúpnej ceny, mestom nárokovanej zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania. Zároveň sa urovnajú aj jednotlivé sporné práva a povinnosti a usporiadajú vzájomné práva a povinnosti všetkých účastníkov zo vzájomných súdnych sporov.



Mesto a IPSA zároveň podpísali zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorej bude ďalšia pohľadávka mesta voči tejto spoločnosti vo výške zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania v sume 1.987.454 eur zabezpečená pozemkami v rovnakej hodnote. Spoločnosť okrem toho uhradí právnemu zástupcovi mesta, ktorým je advokátska kancelária, 40.000 eur za vzniknuté trovy právneho zastupovania.



Primátor Košíc Polaček hovorí o úspešnom uzavretí dlhoročného komplikovaného právneho sporu. „Mesto tak konečne získa svoje peniaze, ktoré sa použijú na rozvojové projekty v mestských častiach. Takisto verím, že mnohí naši obyvatelia budú môcť nájsť prácu aj vo firmách, ktoré by mohli vzniknúť v Priemyselnom parku Košice-Šaca,“ uviedol.