< sekcia Regióny
Po úspešnej výstave vychádza publikácia o Hane Gregorovej
Kniha obsahuje aj kurátorský text a pôvodné vedecké štúdie pripravené špeciálne pre túto publikáciu.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Jedna z najnavštevovanejších a najdiskutovanejších výstav Múzea mesta Bratislavy (MMB) má pokračovanie v podobe publikácie Chcela som viac, [ako si moriť ducha iba starosťami o domácnosť]. Podľa vydavateľa ponúka ešte širší a osobnejší kontext a vhľad do života a tvorby Hany Gregorovej - intelektuálky, organizátorky kultúrneho života, feministky, spisovateľky, kritickej pozorovateľky spoločnosti.
Ako ďalej uvádza MMB, publikácia vznikla pod editorskou taktovkou Daniela Hupka a Jany Jablonickej Zezulovej, ktorí boli spolu s Monikou Kaprálikovou kurátorským tímom výstavy Hana. „Výstava ukázala mimoriadny príbeh Hany v osobnej, profesijnej aj spoločenskej rovine a zároveň otvorila množstvo tém, ktoré jednoducho volali po ďalšom rozpracovaní,“ približuje Jablonická Zezulová.
Autori knihy Chcela som viac spresňujú, že predstavuje Hanu Gregorovú ako ženu, ktorá si vybojovala vlastný priestor vo verejnom živote a uvedomene zápasila s očakávaniami spoločnosti. „V dobe, ktorá nepriala ženskej nezávislosti a vymaneniu sa z vtedajšieho chápania tradičnej roly žien, Hana podporovala mladé autorky a dvíhala hlas, keď bolo treba hovoriť o rovnosti, o právach žien či o literatúre, ktorá má presah aj zodpovednosť,“ dodávajú.
Publikácia v porovnaní s výstavou ide ešte viac do hĺbky. „Obsahuje aj 11 doposiaľ nepublikovaných pôvodných textov Hany Gregorovej, ktoré sprístupňujeme ako voľné pokračovanie dnes už kultovej čítanky Slovenka pri knihe od vydavateľstva Aspekt,“ hovorí Daniel Hupko, jeden z editorov publikácie a kurátorov výstavy Hana. „Ide o odvážne, citlivé, kritické a prekvapivo súčasné texty, ktoré silne rezonujú aj dnes,“ poznamenal.
Kniha obsahuje aj kurátorský text a pôvodné vedecké štúdie pripravené špeciálne pre túto publikáciu. Viac informácii nájdu záujemcovia na www.mmb.sk.
Ako ďalej uvádza MMB, publikácia vznikla pod editorskou taktovkou Daniela Hupka a Jany Jablonickej Zezulovej, ktorí boli spolu s Monikou Kaprálikovou kurátorským tímom výstavy Hana. „Výstava ukázala mimoriadny príbeh Hany v osobnej, profesijnej aj spoločenskej rovine a zároveň otvorila množstvo tém, ktoré jednoducho volali po ďalšom rozpracovaní,“ približuje Jablonická Zezulová.
Autori knihy Chcela som viac spresňujú, že predstavuje Hanu Gregorovú ako ženu, ktorá si vybojovala vlastný priestor vo verejnom živote a uvedomene zápasila s očakávaniami spoločnosti. „V dobe, ktorá nepriala ženskej nezávislosti a vymaneniu sa z vtedajšieho chápania tradičnej roly žien, Hana podporovala mladé autorky a dvíhala hlas, keď bolo treba hovoriť o rovnosti, o právach žien či o literatúre, ktorá má presah aj zodpovednosť,“ dodávajú.
Publikácia v porovnaní s výstavou ide ešte viac do hĺbky. „Obsahuje aj 11 doposiaľ nepublikovaných pôvodných textov Hany Gregorovej, ktoré sprístupňujeme ako voľné pokračovanie dnes už kultovej čítanky Slovenka pri knihe od vydavateľstva Aspekt,“ hovorí Daniel Hupko, jeden z editorov publikácie a kurátorov výstavy Hana. „Ide o odvážne, citlivé, kritické a prekvapivo súčasné texty, ktoré silne rezonujú aj dnes,“ poznamenal.
Kniha obsahuje aj kurátorský text a pôvodné vedecké štúdie pripravené špeciálne pre túto publikáciu. Viac informácii nájdu záujemcovia na www.mmb.sk.