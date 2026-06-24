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PO ÚTOKU MEDVEDICE NA LIPTOVE: Muž je v stabilizovanom stave
K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce.
Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 24. júna (TASR) - Muž napadnutý medvedicou v utorok (23. 6.) večer pri obci Liptovská Porúbka je v stabilizovanom stave. Pre TASR po potvrdil námestník riaditeľky Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši Branislav Bizub.
„Pacient po včerajšom útoku medveďa je hospitalizovaný a na oddelení úrazovej chirurgie. Jeho stav si vyžiadal operačný zákrok - sutúru hryzných rán na predkolení. Momentálne je jeho stav stabilizovaný,“ priblížil Bizub.
K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí 41-ročného muža transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa po útoku informoval, že zviera zostalo postrelené. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková potvrdila, že zásahový tím útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
„Pacient po včerajšom útoku medveďa je hospitalizovaný a na oddelení úrazovej chirurgie. Jeho stav si vyžiadal operačný zákrok - sutúru hryzných rán na predkolení. Momentálne je jeho stav stabilizovaný,“ priblížil Bizub.
K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí 41-ročného muža transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa po útoku informoval, že zviera zostalo postrelené. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková potvrdila, že zásahový tím útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.