< sekcia Regióny
Po útoku na policajtov a žandárov skončili traja muži vo väzbe
Autor TASR
Prešov 21. apríla (TASR) - Po piatkovom (17. 4.) útoku na zasahujúcich policajtov a žandárov v obci Ostrovany v okrese Sabinov skončili traja muži vo väzbe. V pondelok (20. 4.) o tom rozhodol sudca Okresného súdu v Prešove. Obvinení podali proti rozhodnutiu okresného súdu sťažnosť a vo veci rozhodne právoplatne krajský súd. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
„Dvaja obvinení pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin útoku na verejného činiteľa a jeden obvinený pre zločin útoku na verejného činiteľa boli sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov zhodne vzatí do takzvanej preventívnej väzby. Súd neprijal písomný sľub dvoch obvinených ako náhradu väzby,“ povedala Petrufová.
K útoku došlo vo večerných hodinách, keď policajti spolu s príslušníkmi Žandárskeho zboru zasahovali pri konflikte medzi obyvateľmi miestnej osady. Zranenia utrpel jeden z policajtov, ktorý mal poranenia v oblasti tváre, a jeden zo žandárov, ktorý skončil vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove so zlomeninou kľúčnej kosti.
