Po útoku na západe Ukrajiny vyjadrila S. Ľubovňa solidaritu Svaľave
Slovensko odsúdilo stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 14. mája (TASR) - Po stredajších (13. 5.) masívnych dronových útokoch na západ Ukrajiny vyjadrila Stará Ľubovňa solidaritu svojmu partnerskému mestu Svaľava. Samospráva tak urobila na sociálnej sieti.
„Správy z Ukrajiny sa nás dotýkajú o to viac, že masívny dronový útok neobišiel ani naše partnerské mesto Svaľava. Hoci je Zakarpatská oblasť dlhodobo vnímaná ako bezpečnejší prístav, stredajšia ranná vlna dronov zasiahla aj tento región. Podľa aktuálnych informácií nad Svaľavou preletelo niekoľko dronov a aktívne zasahovala protivzdušná obrana. Dobrou správou je, že z mesta zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani zranenia,“ uviedla radnica. Útoky pritom cielili na kritickú infraštruktúru, situácia v ukrajinskom meste je však podľa ľubovnianskej radnice nateraz pod kontrolou.
„V myšlienkach sme so všetkými obyvateľmi Svaľavy, s vedením mesta a so všetkými našimi priateľmi, ktorí tam žijú. Bezpečnosť a mier nie sú samozrejmosťou a tento deň nám to opäť pripomenul,“ dodáva radnica.
Slovensko odsúdilo stredajšie i štvrtkové masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie, siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
