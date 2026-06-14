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Po útoku v Lučenci skončila žena vo vážnom stave v nemocnici
Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude.
Autor TASR
Lučenec 14. júna (TASR) - Po útoku na Továrenskej ulici v Lučenci skončila v nedeľu popoludní so zraneniami a vo vážnom stave v nemocnici žena. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Podľa hovorkyne okolnosti incidentu aktuálne vyšetrujú viaceré zložky Policajného zboru. „Bližšie informácie ku skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ podotkla Žabková.
Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Podľa hovorkyne okolnosti incidentu aktuálne vyšetrujú viaceré zložky Policajného zboru. „Bližšie informácie ku skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ podotkla Žabková.