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Po útoku v Lučenci skončila žena vo vážnom stave v nemocnici

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude.

Autor TASR
Lučenec 14. júna (TASR) - Po útoku na Továrenskej ulici v Lučenci skončila v nedeľu popoludní so zraneniami a vo vážnom stave v nemocnici žena. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Podľa hovorkyne okolnosti incidentu aktuálne vyšetrujú viaceré zložky Policajného zboru. „Bližšie informácie ku skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ podotkla Žabková.
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