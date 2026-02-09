Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útoku v rodinnom dome v Nižnom Hrabovci skončil muž so zraneniami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Napadnutý muž spadol na zem a útočník ho mal opakovane udierať a kopať do oblasti hlavy.

Autor TASR
Nižný Hrabovec 9. februára (TASR) - Polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo v sobotu (7. 2.) popoludní v obci Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou. Incident sa stal v jednom z rodinných domov, kde bol 28-ročný muž fyzicky napadnutý iným mužom, ktorý ho najskôr udrel fľašou po hlave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Napadnutý muž spadol na zem a útočník ho mal opakovane udierať a kopať do oblasti hlavy. „Muž podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ dodala hovorkyňa.
