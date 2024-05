Po utorkovom požiari v Čani umiestnili do telocvične 45 ľudí

Čaňa 1. mája (TASR) - Dokopy 45 ľudí, z toho 24 detí, umiestnili do miestnej telocvične po utorkovom (30. 4.) požiari provizórnych príbytkov v Čani v okrese Košice-okolie, ktorý sa rozšíril do areálu zberných surovín. Pre TASR to uviedol starosta obce Michal Rečka.



V spolupráci s krízovým riadením príslušného okresného úradu a správou civilnej obrany zabezpečili ležadlá, spacie vaky a iné vybavenie. "Ako obec sme zariadili stravu. Sociálne zázemie, sprchy a všetko, čo potrebujú k osobnej hygiene, majú zabezpečené, aby tu vedeli pobudnúť niekoľko dní, kým niečo vymyslíme," spresnil.



Vzhľadom na to, že prvomájová streda je dňom pracovného pokoja, s ďalšími orgánmi budú situáciu riešiť od štvrtkového (2. 5.) rána. Obec podľa starostu zatiaľ mimoriadnu situáciu neplánuje vyhlásiť.



Požiar vypukol okolo 15.00 h neďaleko oplotenia firmy v jednom z drevených provizórnych príbytkov bez súpisného čísla. "Ten sa následne rozšíril aj na ďalšie provizórne príbytky, čím došlo k ich kompletnému alebo čiastočnému zhoreniu, a rovnako tak k zničeniu v nich sa nachádzajúceho vybavenia. Požiar sa však rozšíril až do areálu zberných surovín, kde začal horieť uskladnený materiál, a to odpad, a poškodili sa železné kontajnery," informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. K zraneniam či prípadným usmrteniam nedošlo. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Celkovú škodu na majetku vyčíslili predbežne najmenej na 9000 eur.



Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je neodborná manipuláciu s otvoreným ohňom.