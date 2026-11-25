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Po uvoľnení výparov v škole v Trenčíne previezli do nemocnice päť detí
K uvoľneniu výparov z čistiaceho prostriedku malo podľa polície dôjsť pri manipulácii zo strany zamestnanca školy.
Autor TASR,aktualizované
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Trenčín 25. novembra (TASR) - Po uvoľnení výparov z čistiaceho prostriedku v stredu dopoludnia na jednej zo základných škôl v Trenčíne previezli do nemocnice päť žiakov. Žiaden z nich nie je v ohrození života. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K uvoľneniu výparov z čistiaceho prostriedku malo podľa polície dôjsť pri manipulácii zo strany zamestnanca školy.
„Operačný dôstojník na miesto bezodkladne vyslal policajné hliadky, ktoré udalosť preverili a potvrdili. Na základe doteraz zistených informácií malo byť päť žiakov prevezených do nemocnice, pričom žiadny z nich nie je v ohrození života,“ uviedla Klenková.
Priblížila, že v súčasnosti podľa doterajších zistení žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí.
„V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Klenková.
K uvoľneniu výparov z čistiaceho prostriedku malo podľa polície dôjsť pri manipulácii zo strany zamestnanca školy.
„Operačný dôstojník na miesto bezodkladne vyslal policajné hliadky, ktoré udalosť preverili a potvrdili. Na základe doteraz zistených informácií malo byť päť žiakov prevezených do nemocnice, pričom žiadny z nich nie je v ohrození života,“ uviedla Klenková.
Priblížila, že v súčasnosti podľa doterajších zistení žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí.
„V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Klenková.