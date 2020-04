Po Veľkej noci môžu ľudia v Brezne zaplatiť poplatky cez okno úradu

Brezno 11. apríla (TASR) – Výber miestnych poplatkov v Brezne, najmä v týchto dňoch pre situáciu s novým koronavírusom, funguje prioritne elektronicky. Kto však túto možnosť nemá, po Veľkej noci môže zaplatiť aj cez okno pracoviska pokladnice breznianskeho magistrátu. Radnica na svojej webovej stránke upozorňuje, že to platí iba v nevyhnutných prípadoch a za prísnych hygienických opatrení.



"Magistrát sa rozhodol urobiť ústupok voči obyvateľom, ktorí nedokážu komunikovať s úradom elektronicky. Po Veľkej noci, od stredy 15. apríla, budú môcť fyzicky zaplatiť svoje podlžnosti voči mestu v pokladnici mestského úradu. Týka sa to však len tých, ktorí nemajú prístup k internet bankingu ani cez svojich príbuzných či známych. Veríme a dúfame, že v rámci informovanosti a bezpečnosti si dokážu seniori zabezpečiť v čo najväčšej miere platby pomocou svojich príbuzných, keďže s obmedzeniami sa stretli už asi vo všetkých úradoch a záleží aj im prioritne na vlastnej bezpečnosti," zdôraznila prednostka Mestského úradu v Brezne Zuzana Ďurišová.



Práve seniori patria medzi najohrozenejšiu skupinu ľudí v súvislosti s pandémiou a v záujme ochrany vlastného zdravia by mali hľadať iné možnosti, aby sa zbytočne nevystavovali riziku.



"Apelujeme na nich, aby sa pokúsili zabezpečiť si platby cez internet. Príbuzní im môžu zaplatiť financie aj zo svojho účtu, starí rodičia im to následne vrátia v hotovosti. Možnosti sú vždy, ako platby zrealizovať a nevystavovať sa nebezpečenstvu," dodala prednostka.



Od 15. apríla bude v stredu, piatok a v pondelok pre verejnosť od 8.00 h do 11.00 h znovuotvorené pracovisko pokladnice úradu. Vstup bude zabezpečený z bočnej strany od Ulice ČSA cez bránu pre vjazd vozidiel magistrátu. Celý proces platby sa uskutoční cez okno vo dvore úradu za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Všetci klienti musia mať rúška, dodržiavať povinné rozstupy, ktoré bude kontrolovať poverený pracovník, a pri okienku pokladnice si pred manipuláciou s peniazmi alebo dokumentmi musia všetci vydezinfikovať ruky. Rovnakým spôsobom, a teda cez okno, bude zabezpečovať svoju agendu i matrika, napríklad pri vydávaní potvrdenia o určení otcovstva či pri vystavovaní rodných a úmrtných listov.