< sekcia Regióny
Po Vianociach končia nepotrebné elektrospotrebiče v komunálnom odpade
Obyvatelia Bratislavy tak môžu spraviť aj prostredníctvom bezplatného zberu elektroodpadu cez službu Pomôž odpadom.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Po Vianociach skončia mnohé staré a nepotrebné elektrospotrebiče a batérie v komunálnom odpade. Elektrospotrebiče však obsahujú cenné druhotné suroviny, ktoré môžu byť opäť využité pri výrobe nových telefónov či počítačov. Taktiež sú v nich látky, ktoré sa pri skládkovaní odpadu alebo na čiernych skládkach v prírode môžu stať nebezpečnými. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) elektrozariadení SEWA.
„Preto je dôležité, aby sme staré elektrospotrebiče odovzdali v predajni elektroniky alebo na zbernom dvore. Vďaka tomu budú zrecyklované environmentálne šetrným spôsobom,“ uviedol výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák. Dodal, že obyvatelia môžu elektroodpad odovzdať bezplatne na zberných dvoroch, u predajcov elektroniky formou kus za kus, pri malých zariadeniach do 25 centimetrov aj bez nákupu. Obyvatelia Bratislavy tak môžu spraviť aj prostredníctvom bezplatného zberu elektroodpadu cez službu Pomôž odpadom.
OZV ďalej radí urobiť pred sviatkami „hračkovú inventúru“. „Advent je ideálny čas na veľké upratovanie domácností vrátane detskej izby. Pri spoločnom upratovaní môžete deti naučiť dôležité recyklačné pravidlo: čo je funkčné, používaj alebo daruj, čo je nefunkčné, daj do správneho koša,“ tvrdí SEWA. Dodala, že po vytriedení možno spolu s dieťaťom posunúť funkčné hračky kamarátom, škôlke, školskej družine, detskému domovu či charitám.
Nefunkčné a poškodené hračky, ktoré obsahujú batérie, čipy či inú elektroniku, napríklad svetelné alebo zvukové moduly, sa nehádžu do komunálneho odpadu. „Elektronické hračky sú pre deti veľmi lákavé, ale po tom, čo prestanú fungovať, zostávajú zabudnuté v krabiciach alebo v horšom prípade putujú do nesprávneho kontajnera. Ak obsahujú batérie či elektronické prvky, treba ich odovzdať na recykláciu, rovnako ako každý iný elektrospotrebič,“ priblížila manažérka SEWA pre vzdelávacie kampane, PR a marketing Lívia Burzová.
Batérie obsahujú aj svetelné ozdoby, LED reťaze či malé vianočné dekorácie. SEWA upozorňuje, že batérie nikdy nepatria do bežného odpadu. Ak skončia na skládke, môžu kontaminovať pôdu či spodnú vodu. Preto ich treba odniesť do najbližšej elektropredajne, na zberný dvor alebo do iného obchodu, ktorý batérie predáva.
„Ak by každá domácnosť na Slovensku odovzdala počas adventu a Vianoc na správnom mieste aspoň jeden starý elektrospotrebič alebo baterku, znamenalo by to desiatky ton elektroodpadu, ktorý by neskončil na skládkach, ale ekologicky zrecyklovaný. Aj malý krok má preto veľký význam,“ poznamenala Burzová.
OZV taktiež radí vytriediť aj obaly z darčekov. Papierové obaly a kartón patria do modrého kontajnera, fólie a plastové výplne do žltého. Pozor treba dávať na metalické darčekové papiere, pretože mnohé majú plastovú vrstvu a recyklovať sa nedajú. Najlepším riešením sú podľa SEWA darčekové tašky a ozdobné krabice, ktoré možno odložiť a použiť ich opakovane.
„Preto je dôležité, aby sme staré elektrospotrebiče odovzdali v predajni elektroniky alebo na zbernom dvore. Vďaka tomu budú zrecyklované environmentálne šetrným spôsobom,“ uviedol výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák. Dodal, že obyvatelia môžu elektroodpad odovzdať bezplatne na zberných dvoroch, u predajcov elektroniky formou kus za kus, pri malých zariadeniach do 25 centimetrov aj bez nákupu. Obyvatelia Bratislavy tak môžu spraviť aj prostredníctvom bezplatného zberu elektroodpadu cez službu Pomôž odpadom.
OZV ďalej radí urobiť pred sviatkami „hračkovú inventúru“. „Advent je ideálny čas na veľké upratovanie domácností vrátane detskej izby. Pri spoločnom upratovaní môžete deti naučiť dôležité recyklačné pravidlo: čo je funkčné, používaj alebo daruj, čo je nefunkčné, daj do správneho koša,“ tvrdí SEWA. Dodala, že po vytriedení možno spolu s dieťaťom posunúť funkčné hračky kamarátom, škôlke, školskej družine, detskému domovu či charitám.
Nefunkčné a poškodené hračky, ktoré obsahujú batérie, čipy či inú elektroniku, napríklad svetelné alebo zvukové moduly, sa nehádžu do komunálneho odpadu. „Elektronické hračky sú pre deti veľmi lákavé, ale po tom, čo prestanú fungovať, zostávajú zabudnuté v krabiciach alebo v horšom prípade putujú do nesprávneho kontajnera. Ak obsahujú batérie či elektronické prvky, treba ich odovzdať na recykláciu, rovnako ako každý iný elektrospotrebič,“ priblížila manažérka SEWA pre vzdelávacie kampane, PR a marketing Lívia Burzová.
Batérie obsahujú aj svetelné ozdoby, LED reťaze či malé vianočné dekorácie. SEWA upozorňuje, že batérie nikdy nepatria do bežného odpadu. Ak skončia na skládke, môžu kontaminovať pôdu či spodnú vodu. Preto ich treba odniesť do najbližšej elektropredajne, na zberný dvor alebo do iného obchodu, ktorý batérie predáva.
„Ak by každá domácnosť na Slovensku odovzdala počas adventu a Vianoc na správnom mieste aspoň jeden starý elektrospotrebič alebo baterku, znamenalo by to desiatky ton elektroodpadu, ktorý by neskončil na skládkach, ale ekologicky zrecyklovaný. Aj malý krok má preto veľký význam,“ poznamenala Burzová.
OZV taktiež radí vytriediť aj obaly z darčekov. Papierové obaly a kartón patria do modrého kontajnera, fólie a plastové výplne do žltého. Pozor treba dávať na metalické darčekové papiere, pretože mnohé majú plastovú vrstvu a recyklovať sa nedajú. Najlepším riešením sú podľa SEWA darčekové tašky a ozdobné krabice, ktoré možno odložiť a použiť ich opakovane.