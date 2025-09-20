Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po vinobraní v Pezinku štartuje zelená premena Štefánikovej ulice

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Primátor Pezinka Roman Mács priblížil, že na úseku Štefánikova 14-28 pribudne viac ako 500 metrov štvorcových zelene.

Autor TASR
Pezinok 20. septembra (TASR) - Po víkendovom vinobraní začnú najbližšiu stredu (24. 9.) v Pezinku s obmenou zelene na Štefánikovej ulici. Mesto sa chystá vysadiť farebné trvalkové záhony a osadiť nový mobiliár.

Primátor Pezinka Roman Mács priblížil, že na úseku Štefánikova 14-28 pribudne viac ako 500 metrov štvorcových zelene. „Záhony budú počas roka hrať všetkými farbami - od jarných cibuľovín cez letné trvalky až po okrasné trávy na jeseň,“ upozornil Mács. Nová zeleň doplní 12 platanov, ktoré mesto vysadilo minulý rok. „Všetko bude napojené na automatickú závlahu, aby si rastliny zachovali svieži vzhľad aj počas horúcich dní,“ doplnil primátor.

V rámci mobiliáru pribudnú nové lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše.
