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Po vpáde okupačných vojsk boli v Komárne tisícky sovietskych vojakov
Okupačné jednotky sa usídlili v komárňanskej pevnosti na viac ako 20 rokov, až do roku 1991.
Autor TASR
Komárno 21. augusta (TASR) - Po vpáde inváznych vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968 zostali tisícky sovietskych vojakov v Komárne. Ako na 58. výročie invázie pripomenula radnica, v meste ich zostalo 5000 až 7000.
Okupačné jednotky sa usídlili v komárňanskej pevnosti na viac ako 20 rokov, až do roku 1991. „Do pevnosti nebolo možné voľne vstupovať a radoví vojaci ju mohli opúšťať len zriedka. Niekoľkotisícová sovietska posádka mala vlastné byty, školy, škôlky a dokonca aj obchody. Keď v roku 1968 prišli, v budove dnešnej Soho Tower sa práve budoval hotel pri kúpeľoch. Napokon však budovu dostali sovietski vojaci a dlhé roky bola známa ako ‚ruský dom‘. Neskôr boli pri hradbách pevnosti postavené ďalšie bytové domy určené pre vojakov a ich rodiny,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, kazematy pevnosti boli počas okupácie plné munície a podľa pamätníkov debny s uloženým strelivom siahali až po strop klenieb. „Komárňanská pevnosť v tom období ukrývala jeden z najväčších skladov zbraní sovietskej armády. Po spoločenských zmenách v roku 1989 bola vo februári 1990 podpísaná dohoda o odchode sovietskych vojsk z Československa. V 925 transportoch opustilo krajinu 73.500 vojakov a 39.000 ich rodinných príslušníkov. Posledný železničný transport prekročil hranice 21. júna 1991 a o šesť dní neskôr opustil Československo aj posledný človek,“ doplnila komárňanská radnica.
Okupačné jednotky sa usídlili v komárňanskej pevnosti na viac ako 20 rokov, až do roku 1991. „Do pevnosti nebolo možné voľne vstupovať a radoví vojaci ju mohli opúšťať len zriedka. Niekoľkotisícová sovietska posádka mala vlastné byty, školy, škôlky a dokonca aj obchody. Keď v roku 1968 prišli, v budove dnešnej Soho Tower sa práve budoval hotel pri kúpeľoch. Napokon však budovu dostali sovietski vojaci a dlhé roky bola známa ako ‚ruský dom‘. Neskôr boli pri hradbách pevnosti postavené ďalšie bytové domy určené pre vojakov a ich rodiny,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, kazematy pevnosti boli počas okupácie plné munície a podľa pamätníkov debny s uloženým strelivom siahali až po strop klenieb. „Komárňanská pevnosť v tom období ukrývala jeden z najväčších skladov zbraní sovietskej armády. Po spoločenských zmenách v roku 1989 bola vo februári 1990 podpísaná dohoda o odchode sovietskych vojsk z Československa. V 925 transportoch opustilo krajinu 73.500 vojakov a 39.000 ich rodinných príslušníkov. Posledný železničný transport prekročil hranice 21. júna 1991 a o šesť dní neskôr opustil Československo aj posledný človek,“ doplnila komárňanská radnica.