Po vyhrážkach smrťou družke skončil muž z okresu Bardejov vo väzbe

Bardejov 14. decembra (TASR) - Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinili bardejovskí policajti 22-ročného muža z obce v okrese Bardejov. Muž napokon skončil vo väzbe. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"Obvinený sa v uplynulých dňoch vyhrážal svojej 30-ročnej družke, že ju zabije, pričom ju aj kopol do nohy. Privolaní policajti agresívneho muža zadržali a predviedli na policajné oddelenie," dodal.



Muž bol následne obvinený z nebezpečného vyhrážania a bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca sa podľa Džobanika s návrhom stotožnil a obvineného vzal do väzby.