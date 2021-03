Po vyše 40 rokoch sa v banskobystrickom Iliaši začne s výstavbou mosta

Banská Bystrica 31. marca (TASR) – Na schátralom moste v banskobystrickej mestskej časti Iliaš sa začínajú prípravné práce. Právoplatné stavebné povolenie a odovzdanie staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi znamená, že po viac ako 40 rokoch sa začne s výstavbou nového mosta v tejto banskobystrickej časti. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Podľa vedenia mesta v prípravnej fáze sa najprv zrealizuje preložka vedenia elektrickej energie a vykoná archeologický výskum, ktorý nariadil banskobystrický krajský pamiatkový úrad. Predpokladaný termín začiatku výstavby nového obojsmerného mosta s chodníkom pre chodcov a cyklistov, ktorý nahradí jednosmerný provizórny most v nevyhovujúcom stave, je v pláne koncom mája. Všetky práce majú byť organizované tak, aby bola čo najmenej obmedzená mobilita peších, motoristov a MHD z tejto časti Banskej Bystrice.



"Preložka prívodu elektrickej energie do Iliaša sa zrealizuje za účasti odborného dozoru spoločnosti Stredoslovenská energetika. Práce by sa mali začať v polovici apríla. Zamerajú sa na výstavbu nových stožiarov, podporných bodov vzdušného káblového rozvodu elektrickej energie ponad rieku Hron. V máji by sa malo uskutočniť vypnutie prevádzky predmetného vedenia, ktoré umožní prepojenie novovybudovanej trasy na pôvodný rozvod," uviedla Marhefková.



Podľa nej zhotoviteľ deklaroval, že súbežne v tom istom čase by sa mal začať prekladať pôvodný provizórny most do novej polohy. Obyvateľom bude slúžiť na prejazd do Iliaša a z Iliaša až do času, kým sa nevybuduje nové premostenie. Prekládka pôvodného mosta môže trvať jeden až tri dni. Bude treba počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami. Obchádzková trasa pre osobné automobily bude viesť po starej poľnej ceste z Iliaša do Vlkanovej. V čase presunu pôvodného mosta bude čiastočne obmedzená i MHD pre spoje, ktoré zachádzajú do Iliaša. Počas výstavby nového mosta dôjde k zrušeniu autobusovej zastávky pred mostom v smere do tejto časti.



Dodávateľ stavebných prác má na výstavbu nového mosta asi 90 dní. Ako doplnil magistrát, suma projektu po komplikovanom verejnom obstarávaní sa pohybuje vo výške viac než 1,4 milióna eur. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť koncom januára tohto roka.