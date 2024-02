Po vyše desiatich rokoch sa na Ponitrí objavili chochláče severské

Nitra 12. februára (TASR) - Po vyše desiatich rokoch sa na Slovensku objavili chochláče severské. Vták veľkosti škorca, ktorý ho z diaľky aj veľmi pripomína, sa v strednej Európe vyskytuje nepravidelne. Hlavným dôvodom jeho migrácie zo severu Európy je potrava, informoval Stanislav Harvančík zo Štátnej ochrany prírody SR Správa CHKO Ponitrie.



Domovom chochláča severského je ihličnatá tajga Eurázie a Severnej Ameriky. Vytvára tri poddruhy, z ktorých Európu a západnú Sibír obýva chochláč severský európsky. Najbližšie k nám hniezdi v severnom a strednom Fínsku, vo Švédsku, v Nórsku a severnom Rusku, občas však zahniezdi aj v Estónsku. Hniezdiaca populácia v severnej Európe sa odhaduje na 1,08 milióna až 2,11 milióna párov.



V strednej Európe sa niektoré roky nevyskytuje vôbec a v iných až invázne. Najčastejšie k nám prilieta v priebehu novembra, v decembri a januári sa stavy zvyšujú. Odlieta v marci až apríli, vzácnejšie sa vtáky zdržia do mája. Menšie invázie sa opakujú približne každé tri až štyri roky, väčšie priemerne každých desať rokov.



Naposledy ochranári zaznamenali chochláče severské na Ponitrí v zime 2012/2013. Objavili sa vo Veľkých Uherciach, Veľkých Ripňanoch a v jabloňových sadoch v Ostraticiach. Počas tejto zimy boli zaregistrované už od decembra a v januári na viacerých lokalitách na Ponitrí, napríklad v Jabloňovciach, Pukanci, Malej Lehote a Krušovciach.



Chochláče severské zaletujú za potravou do oblastí s výskytom stromov s bobuľovitými plodmi, do záhrad, parkov, ovocných sadov, okolia ciest s ovocnými alejami a bežne aj priamo do mestských aglomerácií. V minulosti boli na Ponitrí častým hosťom v intravilánoch obcí a miest, kde vyhľadávali ako potravu stromy jarabiny vtáčej. Už mnoho rokov však stromy jarabiny v intravilánoch obcí a miest na Ponitrí celkom absentujú.