Po výskyte medveďa v Betliari prijalo múzeum preventívne opatrenia
V areáli naďalej ostáva zástupca zásahového tímu, ktorý bude osobný dohľad zabezpečovať aj v najbližších dňoch.
Autor TASR
Betliar 16. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar prijalo po oznámení výskytu medveďa hnedého v areáli parku kaštieľa Betliar vo štvrtok 14. mája preventívne opatrenia. TASR o tom v sobotu informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.
Ako uviedla, na prístupové brány do parku, do priestoru pokladne a bufetu umiestnili oznamy, upozorňujúce návštevníkov na zvýšenú opatrnosť a odporúčanie obmedziť pohyb v parku. Obec Betliar zároveň informovala obyvateľov prostredníctvom obecného rozhlasu.
Zajačková doplnila, že v lokalite od štvrtkového popoludnia monitoruje zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. „V areáli boli rozmiestnené fotopasce a lokalita je monitorovaná aj za pomoci termokamier. Podľa aktuálnych informácií boli zaznamenané stopy jedinca, aktuálna prítomnosť medveďa hnedého v areáli však doposiaľ potvrdená nebola,“ podotkla.
V areáli naďalej ostáva zástupca zásahového tímu, ktorý bude osobný dohľad zabezpečovať aj v najbližších dňoch. „Múzeum Betliar poskytuje zásahovému tímu maximálnu súčinnosť a postupuje podľa jeho odborných inštrukcií,“ poznamenala Zajačková. Zároveň je v kontakte s odborom krízového riadenia Okresného úradu Rožňava, podľa ktorého aktuálny vývoj situácie nenasvedčuje tomu, že by dochádzalo k opakovanému výskytu medveďa hnedého.
Zajačková dodala, že bezpečnosť návštevníkov a zamestnancov je pre SNM prioritou a situáciu nepodceňuje. V prípade potreby je pripravené prijať ďalšie opatrenia vrátane úpravy režimu pohybu návštevníkov v areáli. Zároveň návštevníkov žiada, aby rešpektovali upozornenia v areáli, zvýšili opatrnosť a obmedzili pohyb v parku Kaštieľa Betliar.
Medveď hnedý sa do uvedeného parku v Betliari dostal pravdepodobne cez jednu z dier v oplotení. Podľa zásahového tímu, ktorý bol na miesto privolaný vo štvrtok popoludní, mohlo ísť o približne trojročného jedinca. Vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého v Muráni Michal Mlynár uviedol, že ho z areálu vyplašili, pričom bol dezorientovaný, plachý a nemal tendenciu útočiť.
