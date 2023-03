Po začatí výstavby výrobnej haly vo Fiľakove zistili nedostatky

Fiľakovo 30. marca (TASR) – Po začatí výstavby novej výrobnej haly v priemyselnom areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove boli zistené viaceré nedostatky v projektovej dokumentácii. Termín dokončenia projektu takmer za 3,7 milióna eur to však neovplyvní. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.



"Ukázal sa nesúlad medzi realizačnou projektovou dokumentáciou a reálnym stavom na stavenisku. V tejto chvíli je projektová dokumentácia dopracovaná a aktualizovaná," skonštatovala hovorkyňa. O zmenách v projekte rokovali v stredu (29. 3.) aj poslanci mesta, na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili dodatok k zmluve o dielo so spoločnosťou Metrostav Slovakia, ktorá práce realizuje.



Dofinancovanie výstavby novej výrobnej haly predstavuje sumu viac ako 22.000 eur s DPH. Podľa mesta to nepredstavuje závažnejší problém a s výdavkami navyše pri rozsiahlom projekte počítalo. Zistené nedostatky podľa samosprávy nepredĺžia ani termín dokončenia výstavby, ktorý je stanovený do konca septembra. "Stavba pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. V súčasnosti sa práce zameriavajú na stavbu administratívnej budovy," dodala Mikuš Kovácsová.



Výstavba novej výrobnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala začiatkom februára, vzniknúť by tam malo približne 30 nových pracovných miest. Na realizáciu projektu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Ďalších vyše 1,1 milióna eur bude samospráva financovať z úverových zdrojov. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Pôvodný projekt sa v dôsledku rastu cien stavebných materiálov predražil, zámer muselo preto mesto okresať.