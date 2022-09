Po základnom výcviku nastúpilo na Akadémiu ozbrojených síl 125 kadetov

Liptovský Mikuláš 30. septembra (TASR) – Do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši nastúpilo 125 študentov – kadetov. Predtým absolvovali základný vojenský výcvik v Martine. Po piatkovom otvorení nového akademického roka na AOS o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako dodala, celkovo bude v akademickom roku 2022/2023 na AOS študovať 339 kadetov bakalárskeho štúdia v programoch "Bezpečnosť a obrana štátu", "Elektronické zbraňové systémy", "Vojenské spojovacie a informačné systémy" a "Zbraňové systémy, zbrane a ich časti".



Popri vysokoškolskom vzdelávaní absolvujú kadeti aj vojenský program. "Akademický rok na AOS začína tiež 140 kadetov magisterského a inžinierskeho štúdia a 59 študentov doktorandského štúdia," priblížila hovorkyňa s tým, že novinkou tohto roka je nástup štyroch denných doktorandov do prvého ročníka.



Na základe zmluvy o spolupráci medzi AOS a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) nastúpilo tento rok do prvého ročníka Leteckej fakulty TUKE 11 kadetov. Ďalších deväť kadetov podľa hovorkyne začalo výučbu v prvom ročníka na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci Králové.