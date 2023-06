Po záplavách kontrolovali tok rieky Teplica a polia nad Kunovom

Senica 28. júna (TASR) - Po záplavách, ktoré vznikli následkom silných dažďov 23. mája, skontroloval odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Senica tok rieky Teplica a polia nad miestnou časťou Kunov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Ako doplnila, dôvodom kontroly bolo zistenie aktuálneho stavu s cieľom následne navrhnúť riešenia, ktoré by vedeli zabrániť vzniku náhlych lokálnych záplav v miestnej časti.



"Počas stretnutia priamo v teréne odborníci na vodu a pôdu navrhli niekoľko opatrení. Všetky sú však dlhodobými riešeniami, ktoré nie je možné zrealizovať ihneď. Pozemkový a lesný odbor OÚ Senica požiada o spracovanie odborného posudku Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany vody v Bratislave," uviedla Moravcová.



Okresný úrad zároveň navrhol, aby bolo katastrálne územie Kunova zaradené do projektu pozemkových úprav, kde sa neriešia len vlastnícke vzťahy, ale aj ekologické aspekty. Na stretnutie bol prizvaný aj zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý bude realizovať opatrenia na toku rieky Teplica.



Keďže odborníkmi navrhnuté opatrenia sú strednodobé alebo dlhodobé, bolo potrebné zabezpečiť okamžité riešenie pred nastupujúcim letným obdobím, ktoré býva sprevádzané letnými búrkami. "Po obhliadke som komunikoval s Poľnohospodárskym družstvom (PD) Senica a dohodli sme sa, že na poliach nad Kunovom vyorú brázdy, ktoré by mali zabrániť stekaniu vody a bahnotoku pri dažďoch. Toto opatrenie budeme monitorovať. Uvidíme, či takéto riešenie bude účinné," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Zároveň doplnil, že pôda vo vlastníctve mesta, ktorú obhospodaruje PD Senica, zostane v budúcom roku ležať úhorom. Bude na nej vysiata tráva, ktorá by prípadné silnejšie zrážky mohla lepšie zadržiavať, a tak minimalizovať škody.