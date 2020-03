Po zasadnutí krízového štábu Žiar nad Hronom budú ďalšie opatrenia

Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom v boji proti šíreniu nového koronavírusu zavádza na svojom území ďalšie opatrenia. Primátor Peter Antal po dnešnom zasadnutí krízového štábu mesta informoval o povinnosti nosiť rúška v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD), na mestskom úrade (MsÚ) či o koordinácii dobrovoľníkov, ktorí chcú seniorom pomáhať s nákupmi domov.



"Na dnešnom zasadnutí krízového štábu boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré sa týkajú najbližších dní a zabezpečenia niektorých úloh. V prvom rade je to zabezpečenie rúšok, ktoré sa budú dať opakovane používať, to znamená prať, pre všetkých obyvateľov mesta nad 70 rokov, čo je zhruba 2000 rúšok," uviedol Antal. Mesto už podľa jeho slov komunikuje s viacerými výrobcami a verí, že sa v najbližšom období podarí ich aj zakúpiť, aby mohli byť týmto ľuďom distribuované.



Antal tiež avizuje, že samospráva zabezpečí koordináciu dobrovoľníkov, ktorí chcú tejto skupine obyvateľstva pomôcť tým, že im budú zabezpečovať nákupy domov, aby nemuseli sami navštevovať obchody.



"Bolo rozhodnuté o povinnom nosení rúšok na mestskom úrade, nielen zamestnancami MsÚ, ale aj jeho návštevníkmi. MsÚ zároveň obmedzuje úradné hodiny na tri dni v týždni a tri hodiny v tieto dni. To znamená pondelok, streda a piatok od 8.00 do 11.00 h," poznamenal Antal s tým, že povinné nosenie rúšok alebo inej podobnej ochrany zavádzajú aj v autobusoch MHD.



Vzhľadom na mimoriadnu situáciu tiež predĺžili termín splatnosti poplatku za komunálny odpad, ktorý je aktuálne splatný do konca marca. Väčšina obyvateľov podľa Antala tento poplatok uhrádza práve v pokladni MsÚ. Po novom ho budú môcť uhradiť až do konca apríla.