Po zásahu NAKA v Košickom kraji obvinili dve osoby

Košice 9. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok obvinil dve osoby v súvislosti s medializovaným zásahom na Správe ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.



"Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie dvom osobám za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva," uviedla s tým, že jednu obvinenú osobu zadržali. Podľa jej slov vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.



Podľa medializovaných informácií mala NAKA zadržať generálneho riaditeľa SC KSK Antona Trišča. Hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná pre TASR uviedla, že Úrad KSK nevstupuje do procesov orgánov činných v trestnom konaní a informáciu o zadržaní generálneho riaditeľa SC KSK sa dozvedeli z médií. "Nič viac nevieme, čiže ani zaujať akékoľvek stanovisko nie je možné," dodala. Polícia zadržanie šéfa SC KSK nepotvrdila.