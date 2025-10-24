< sekcia Regióny
Po zásahu v bývalom chemickom závode v Hnúšti začali trestné stíhanie
Hnúšťa 24. októbra (TASR) - V súvislosti so zásahom v bývalých chemických závodoch v Hnúšti bolo začaté trestné stíhanie pre zločin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Prehliadky iných priestorov v areáli bývalého chemického závodu v Hnúšti boli ukončené. V areáli aj jeho okolí bezprostredné ohrozenie života a zdravia občanov nehrozí,“ uviedla Vilhanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu a potrebu vykonávania ďalších procesných úkonov nateraz nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.
V rámci akcie Dexter v priestoroch niekdajších chemických závodov v Hnúšti zasahovali od začiatku týždňa príslušníci enviropolície, kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a tiež členovia práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Pozemných síl Ministerstva obrany SR v Zemianskych Kostoľanoch. V rámci akcie boli realizované zaisťovacie úkony v súvislosti s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok.
Chemické závody v Hnúšti vznikli v 20. rokoch minulého storočia, podnik sa pôvodne zameriaval na suchú destiláciu dreva, teda výrobu dreveného uhlia. Po roku 1945 bola v závode spustená výroba lakov a farieb, postupne sa pridávala aj výroba chemikálií. V 60. rokoch 20. storočia bola fabrika premenovaná na Slovenské lučobné závody (SLZ). V nasledujúcich desaťročiach v Hnúšti začali vyrábať aj výrobky z gumy. V rámci vojenskej výroby sa v podniku v minulosti vyrábali lícnicové filtre do plynových masiek a tiež detekčné preukazníkové trubičky na zisťovanie chemických látok v ovzduší, ktoré armáda v tom čase využívala na monitorovanie zamorenia prostredia bojovými chemickými látkami.
V 90. rokoch minulého storočia sa podnik rozdelil na dve samostatné spoločnosti, a to SLZ a Technická guma. Obe spoločnosti neskôr zanikli. Z časti areálu sa stal priemyselný park vo vlastníctve mesta, kde pôsobia viacerí investori. Budovy, v ktorých sa v minulosti nachádzali laboratóriá s vojenskou výrobou, vlastní spoločnosť SLZ Nova.
