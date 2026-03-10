Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Regióny

Po zásahu v Lipanoch došlo k napadnutiu hasičov a poškodeniu techniky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky.

Autor TASR
Lipany 10. marca (TASR) - Po uhasení požiaru pri rómskej osade na ulici Za traťou v Lipanoch v okrese Sabinov došlo k poškodeniu vozidla Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a napadnutiu príslušníkov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.

„Príslušníci s technikou z hasičskej stanice Lipany boli napadnutí obyvateľmi osady, ktorí ich začali napádať a hádzať kamene. Došlo k poškodeniu zasahujúcej techniky (CAS-30 Tatra 815-7), k zraneniam príslušníkov nedošlo,“ uviedol operačný dôstojník.

Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

MATURITY: Poznáme témy slohu zo slovenčiny