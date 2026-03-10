< sekcia Regióny
Po zásahu v Lipanoch došlo k napadnutiu hasičov a poškodeniu techniky
Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky.
Autor TASR
Lipany 10. marca (TASR) - Po uhasení požiaru pri rómskej osade na ulici Za traťou v Lipanoch v okrese Sabinov došlo k poškodeniu vozidla Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a napadnutiu príslušníkov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.
„Príslušníci s technikou z hasičskej stanice Lipany boli napadnutí obyvateľmi osady, ktorí ich začali napádať a hádzať kamene. Došlo k poškodeniu zasahujúcej techniky (CAS-30 Tatra 815-7), k zraneniam príslušníkov nedošlo,“ uviedol operačný dôstojník.
