Po zbúraní má MŠ 1. mája vo Zvolene všetky pavilóny pod strechou

Zvolen 10. februára (TASR) - Po zbúraní má v súčasnosti Materská škola (MŠ) 1. mája nad zvolenskou nemocnicou všetky štyri pavilóny pod strechou. Celá stavba má byť hotová do konca júna. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta s tým, že samospráva zároveň obnovuje aj ďalšie škôlky.



Dodala, že stavbári v zimnom období pracujú vo vnútri, napríklad na novej elektroinštalácii či na priečkach zo sadrokartónu.



S prácami začali koncom augusta minulého roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby bol najmä zlý technický stav. "Predpoklad hovoril o 15 tonách azbestu, nakoniec ho vyviezli 63 ton," povedal Jakub Havlík z odboru výstavby mestského úradu. Azbest tvoril oproti očakávaniam viac vrstiev v stenách a nachádzal sa aj v strednej konštrukcii strechy. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy. Nové pavilóny sú tiež drevené.



Pred dokončením je aj nový dvojposchodový pavilón MŠ Centrum, vďaka čomu bude môcť prijať o 50 detí viac. Časť z nových kapacít je pre deti s diagnózami ako detská mozgová obrna, porucha autistického spektra alebo so zrakovým a sluchovým postihnutím. "Stavebná firma aktuálne dokončuje fasádu pavilónu. V interiéri potrebujeme dokončiť ešte špeciálne potery na podlahe a tiež priestory vymaľovať," zhrnul Ján Šramko z odboru výstavby. Predpokladá, že stavebné práce ukončia do konca marca. Mesto zo sumy vyše 700.000 eur, ktorú má z plánu obnovy, financuje stavebné práce aj vybavenie škôlky. Murovaný pavilón s podlahovým kúrením pribudol k trom pôvodným, ktoré disponujú kapacitou pre viac ako 160 detí.



Samospráva plánuje obnoviť aj MŠ Tehelná a zveľadiť tak jej technický stav. Na práce získala dotáciu pol milióna eur, poskytne ju Environmentálny fond. Kompletne zateplia obvodové steny, súčasťou bude aj výmena okien a dverí. Aktuálne hľadajú dodávateľa prác, termín ukončenia súťaže je v prvej polovici februára.