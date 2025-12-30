< sekcia Regióny
Po zbúraní má MŠ 1. mája vo Zvolene všetky pavilóny vybudované
S prácami začali koncom augusta minulého roka.
Autor TASR
Zvolen 30. decembra (TASR) - Po zbúraní má v súčasnosti Materská škola (MŠ) 1. mája nad zvolenskou nemocnicou všetky štyri pavilóny vybudované. Rekonštrukcia je tak vo finále a v súčasnosti pokračuje kolaudačné konanie. TASR o tom informoval viceprimátor mesta Zvolen Ľubomír Zdút-Šťastný.
Dodal, že na stavbe bolo úvodné kolaudačné konanie a v rámci neho zistili malé nedostatky. Stavebný úrad ho tak pozastavil do 31. januára 2026. „Mesto zabezpečilo odstránenie nedostatkov, a tak by už nič nemalo brániť, aby bolo konanie úspešne ukončené v dohľadnej budúcnosti,“ objasnil. Samospráva plánuje spustiť plnohodnotnú prevádzku materskej školy 1. septembra 2026.
S prácami začali koncom augusta minulého roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby bol najmä zlý technický stav. „Na výstavbu získalo mesto financie z plánu obnovy vo výške takmer 1,8 milióna eur, 200.000 eur financovalo zo svojho rozpočtu,“ doplnila Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Nové pavilóny sú takisto drevené.
Samospráva zároveň obnovuje aj ďalšie zariadenia, napríklad Materskú školu Centrum na Zlatom Potoku. „Dokončili a otvorili sme nový dvojposchodový pavilón a dve nové triedy, čím sa zvýšila kapacita škôlky o 50 miest,“ zdôrazňuje mesto s tým, že investícia predstavuje 660.000 eur. Časť z nových kapacít je pre deti s diagnózami ako detská mozgová obrna, porucha autistického spektra alebo so zrakovým a sluchovým postihnutím. Murovaný pavilón s podlahovým kúrením pribudol k trom pôvodným, ktoré disponujú kapacitou pre viac ako 160 detí.
Súčasťou obnovy Materskej školy na Tehelnej ulici bolo zateplenie objektu, výmena okien a rekonštrukcia strechy. Cieľom bolo znížiť jej energetickú náročnosť. Investícia dosiahla 469.000 eur. Projekt robili z dotácie z Environmentálneho fondu.
