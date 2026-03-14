< sekcia Regióny
Po zime sa začali práce v rámci modernizácie severozápadnej radiály
Autor TASR
Levoča 14. marca (TASR) - V Levoči sa v týchto dňoch opätovne začali práce v rámci projektu modernizácie severozápadnej radiály mesta. Účastníci cestnej premávky by sa v tejto súvislosti mali pripraviť na dopravné obmedzenia. Samospráva informovala, že práce budú prebiehať do konca júna na viacerých úsekoch.
Na Novej ulici budú stavbári pracovať od križovatky s Vysokou a Bottovou ulicou po križovatku s ulicou Predmestie. Na Košickej ulici budú práce prebiehať od Košickej brány po križovanie s Ružovou ulicou. „Aktuálne prebiehajú prípravné a výkopové práce na Novej ulici. Rozsah prác sa týka telesa cesty - výmena asfaltového krytu vozovky, výmena poškodených obrubníkov, doplnenie odvodnenia, výšková úprava poklopov technickej infraštruktúry a na Novej ulici aj rozšírenie komunikácie a výkopové práce,“ priblížilo mesto.
Počas realizácie stavby sa môžu vyskytnúť dočasné dopravné obmedzenia a krátkodobé úplné uzávery, najmä počas frézovania vozovky a pokladania asfaltu. Z dôvodu nepredvídateľných okolností v harmonograme stavebných prác bude zastávka mestskej hromadnej dopravy (MHD) Košická na Košickej ulici zatiaľ naďalej v prevádzke, avšak len dovtedy, kým to postup rekonštrukcie bude umožňovať. O jej prípadnom dočasnom zrušení bude mesto vopred informovať, rovnako tak aj o termínoch úplných uzáver ciest a obchádzkových trasách. Cestovný poriadok MHD ostáva nateraz bez zmien.
Košická a Nová ulica prepájajú historické jadro s predmestím a hlavným dopravným ťahom a boli dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Projekt je financovaný v rámci Programu Slovensko na základe odporúčania Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 percent), štátneho rozpočtu SR (sedem percent) a mesta. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je podľa zverejnenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úrovni takmer 780.000 eur.
Mesto v súvislosti s prácami žiada vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
