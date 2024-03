Po zimne sa rozbehli práce na rekonštrukcii horského priechodu Vernár

Vernár 22. marca (TASR) - Po zimnej prestávke sa opäť rozbehli práce na rekonštrukcii horského priechodu Vernár. V tomto roku je naplánované ukončenie výstavby všetkých oporných múrov a realizácia minimálne polovice z výmen konštrukčných vrstiev na vozovke. TASR to potvrdila Jana Lukáčová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest, ktorá je investorom stavby.



V súvislosti so stavebnými prácami treba na ceste I/66 rátať aj s dopravnými obmedzeniami. "Je tam stanovený zákaz vjazdu nákladných áut nad desať metrov. Premávka v úsekoch, kde sa pracuje, je riadená cestnou svetelnou signalizáciou v jednom jazdnom pruhu," konkretizovala hovorkyňa.



Investor odovzdal stavenisko zhotoviteľovi vlani v apríli. Odvtedy sa tam na dvoch úsekoch odstránili bezpečnostné zariadenia - zvodidlá a odfrézoval sa pôvodný asfaltový povrch, ktorý odviezli na skládku. "Na týchto miestach bolo tiež osadené dočasné dopravné značenie vrátane semaforov. Výruby drevín prebehli v zime počas vegetačného pokoja," doplnila Lukáčová.



Práce sa vykonávajú počas premávky, preto je potrebná zvýšená ostražitosť a dôraz na bezpečnosť zo strany pracovníkov stavby, ale aj vodičov. Harmonogram prác je rozplánovaný do októbra 2025 a celková cena diela je 17,4 miliónov eur. Projekt rozsiahlej rekonštrukcie vyťaženej cestnej tepny je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová - Hranovnica, v prvej etape sa obnoví viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu.